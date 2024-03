Oldenburg (ots) - Weihnachten ist vorbei und damit kehrt bei vielen

Dropshipping-Händlern eine Katerstimmung ein. Erschöpft vom alten Jahr lehnen

sie sich jetzt zurück und schieben die Datenanalyse aus dem vergangenen

Weihnachtsgeschäft vor sich her - ein fataler Fehler, der jetzt schon den Umsatz

im kommenden Winter beeinflussen kann.



"Einige Onlinehändler ruhen sich am Anfang des Jahres zu sehr aus - dabei ist

jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine gründliche Analyse, um mögliche Fehler aus

dem letzten Jahr zu vermeiden", erklärt Torben Baumdick, langjähriger Berater

und Autor für E-Commerce und Online-Marketing. Wie Onlinehändler jetzt Schritt

für Schritt vorgehen sollten, um ihre Zahlen im nächsten Jahr noch weiter zu

verbessern, verrät Torben Baumdick in diesem Artikel.









Gleich zu Jahresbeginn sollten die Daten des vergangenen Weihnachtsgeschäfts

analysiert werden. Sie geben Auskunft über die Verkaufszahlen und den Erfolg der

Marketingaktivitäten. Anhand dieser Analyse lässt sich ableiten, welche Aktionen

erfolgreich waren und wo Verbesserungspotenzial vorhanden ist. So lassen sich in

der kommenden Saison Plattformen besser nutzen, die in der Vergangenheit am

effektivsten waren. Über die Verkaufszahlen lassen sich die Produkte mit der

höchsten Nachfrage herausfinden. Diese Erkenntnisse sollten unbedingt in die

Planung des Einkaufs für das kommende Jahr einfließen. Zudem lässt sich aus dem

Traffic der Marketingmaßnahmen erkennen, welche Ansprache bei der Zielgruppe am

erfolgreichsten war.



Beim Dropshipping kommt auch der reibungslosen Zusammenarbeit mit den

Lieferanten und Agenten eine große Bedeutung zu. Deshalb ist es wichtig, die

Performance aus dem letzten Jahr zu analysieren. Wurden die Waren termingerecht

geliefert oder gab es Lieferengpässe? Probleme mit der Zuverlässigkeit der

Partner fallen letztendlich auf den Besitzer des Onlineshops zurück und haben

damit gravierende Auswirkungen auf das Vertrauen und das Image der Marke. In

solchen Fällen lohnt es sich, einen Wechsel des Lieferanten in Erwägung zu

ziehen, denn dadurch lässt sich das Risiko erneuter Engpässe reduzieren.



Darüber hinaus können Dropshipping-Anbieter aus den Kundenerfahrungen zahlreiche

Erkenntnisse ziehen. Gerade nach dem Weihnachtsgeschäft lohnt es sich deshalb,

Feedback von Kunden in Form von Umfragen einzuholen oder eingegangene

Bewertungen zu analysieren. Die Rückmeldungen helfen, mögliche Schwachstellen im

Bestellprozess zu erkennen und zu beheben. Hier gewinnen Onlinehändler wichtige

Hinweise darüber, wie und ob sie ihren Kundenservice optimieren können. Zudem

hilft das Feedback der Kunden, mögliche Schwächen der Produkte zu identifizieren

