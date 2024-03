Goldpreis steigt über 2100 US-Dollar - Rekord kommt näher Der Goldpreis ist am Montag erstmals seit Anfang Dezember über 2100 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) in London bis zu 2101,46 Dollar. Der Goldpreis setzte so seinen jüngsten Höhenflug fort. Am Morgen hatte …