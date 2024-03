Düsseldorf (ots) -



- Stärkung der langfristigen Handlungsmöglichkeiten der TARGOBANK Stiftung

- Fokus auf Initiativen zu Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz sowie

finanzieller Bildung

- CSR als wichtige Komponente in der Strategie der TARGOBANK



Im Rahmen der Gesellschaftlichen Dividende* hat die TARGOBANK AG das Kapital der

TARGOBANK Stiftung von 1,5 Mio. Euro auf 10. Mio. Euro aufgestockt. Corporate

Social Responsibility (CSR) ist eine wichtige Komponente im strategischen Plan

der TARGOBANK. "Mit der signifikanten Aufstockung des Stiftungskapitals möchten

wir die langfristigen Handlungsmöglichkeiten der Stiftung für Initiativen zu

Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz sowie finanzieller Bildung deutlich

stärken - und so die Bedeutung und Sichtbarkeit der Stiftung erhöhen", sagt

Vorstandsvorsitzende Isabelle Chevelard, die seit dem 1. Februar 2023 auch den

Vorsitz der TARGOBANK Stiftung innehat.





Durch die mit dem Stiftungskapital erwirtschafteten Zinserträge hat die Stiftungin der Zukunft bedeutend mehr finanzielle Möglichkeiten, Projekte undOrganisationen im Rahmen ihres Stiftungszwecks zu fördern. So sichert einhöheres Stiftungskapital nachhaltig die Handlungsfähigkeit der Stiftung. "In denkommenden Monaten werden wir unsere Prozesse neu aufstellen und die Stiftung zueinem wichtigen Teil der CSR-Strategie machen," erläutert der Geschäftsführerund stellvertretende Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK Stiftung, Dr. LarsGoebel.*Gesellschaftliche DividendeIm Januar 2023 hat der Mutterkonzern der TARGOBANK mit der sogenannten "Gesellschaftlichen Dividende (https://presse.creditmutuelalliancefederale.fr/economy-societycredit-mutuel-alliance-federale-is-creating-a-social-dividend-that-will-see-it-contribute-15-of-its-income-around-e500-million-per-year1-to-build-a-more-sustainable-and-inclus/) " eine Innovation eingeführt, die ganz im Zeichendes Genossenschaftsgedankens steht und mit der die Crédit Mutuel AllianceFédérale ein neues und einzigartiges Zeichen gegen die Klimakrise und fürgesellschaftliche Solidarität setzt: Jedes Jahr werden 15 Prozent deskonsolidierten Nettoergebnisses in die Finanzierung von Projekten zurökologischen und solidarischen Wende fließen. Die Hälfte der GesellschaftlichenDividende wird in einen Impact-Fonds zur sozialökologischen Transformation derWirtschaft investiert. 35 Prozent werden für die Einführung von integrativenBank- und Versicherungsdienstleistungen bereitgestellt. 15 Prozent dergesellschaftlichen Dividende fließen in die Fondation Crédit Mutuel AllianceFédérale, um große Projekte für Solidarität und Umweltschutz auf lokaler und