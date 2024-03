ELARIS AG strebt Börsengang an: Große Pläne für die Zukunft Die ELARIS AG, ein Vorreiter in der Elektromobilität, strebt einen Börsengang im Handelssegment m:access an. Mit einer engen Kooperation mit chinesischen Elektrofahrzeugmanufakturen und einer breiten Palette an erschwinglichen Modellen, setzt das …