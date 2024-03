Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.03.2024

Kursziel: 9,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Übernahmetempo zieht weiter an - mit Avocadostore und Hood.de bereits 2 der 10 größten Marktplätze in DE akquiriert



Die The Platform Group hat jüngst die bereits zweite Akquisition seit Jahresbeginn kommuniziert und knüpft damit an die hohe Dynamik von 2023 an. Gemäß einer Studie des Fulfillment-Dienstleisters getbyrd zählen beide Targets zu den größten deutschen Online-Marktplätzen und dürften das Händlernetzwerk der TPG signifikant ausweiten.



Mehrheitsbeteiligung an der Avocadostore - 1.500 weitere Händler: Im Januar hatte das Unternehmen bekanntgegeben, die Mehrheit an der Avocadostore - dem führenden digitalen Marktplatz für nachhaltige Produkte in Deutschland - übernommen zu haben (50,1%). Die vorherige Alleineigentümerin (GLG) verbleibt beteiligt und sieht die klaren Vorteile von der TPG als Owner, da die Gruppe die Plattform nicht nur als Finanzbeteiligung sieht, sondern 'eine klare strategische Ausrichtung im E-Commerce hat'. Der nicht genannte Kaufpreis setzte sich aus einer Cash-Komponente sowie einer bisher nicht kommunizierten Anzahl neuer TPG-Aktien aus dem Rahmen des genehmigten Kapitals zusammen. Neben dem bestehenden Händlernetzwerk von in Summe 1.500 Partnern verschafft sich die TPG dadurch Zugang zu einer wertorientierten, kaufkräftigen und wenig preissensiblen Kundengruppe, die u.E. für weitere Warenkategorien der TPG-Gruppe attraktiv sein dürfte (Website Traffic belief sich zuletzt auf rd. 1 Mio. Besuche pro Monat in DE).

Übernahme von der Hood.de - 4.900 weitere Händler: Darüber hinaus wurde am 16. Februar 2024 die Übernahme der Plattform Hood.de verkündet. Auch hierzu wurde hinsichtlich des Kaufpreises Stillschweigen vereinbart, wobei hierfür keine weiteren Aktien ausgegeben wurden. Gemäß des über den Bundesanzeiger zugänglichen Jahresabschluss erzielte die Plattform zuletzt ein Netto-Ergebnis i.H.v. 1,1 Mio. EUR und war auch in den Jahren davor profitabel. Aus der Bilanzstruktur kann abgeleitet werden, dass Hood.de ein reines Plattformgeschäft betreibt (u.a. kein Vorratsbestand; Anlageintensität

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 6,50EUR auf Tradegate (04. März 2024, 17:22 Uhr) gehandelt.