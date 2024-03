Bad Schwartau (ots) - Gutverdiener müssen eine besonders hohe Steuerlast

begleichen. Deshalb sollten gerade sie die legalen Steuertricks kennen, mit

denen sich mehr aus den Erträgen herausholen lässt. Thomas Kuchta und Johann

Öttking helfen Selbstständigen, Freelancern und Unternehmern dabei, durch

steueroptimierte Konzepte Vermögen aufzubauen. In diesem Artikel erfahren Sie,

welche Rolle Kapitalerträge für das Vermögen spielen, warum Spitzenverdiener in

eine finanzmathematische Beratung investieren sollten und welche Vorteile der

Zinseszins-Effekt bietet.



Menschen mit großem Vermögen oder großem Einkommen sollten besonders sorgfältig

planen, welche Anlagestrategie für sie am rentabelsten ist. Ebenso sind genaue

Kenntnisse des Steuerrechts hilfreich, weil Gutverdiener auch in besonderer

Weise zur Kasse gebeten werden. Dennoch verzichten viele Menschen mit

Spitzeneinkommen auf eine professionelle Beratung bei ihren Finanzen. Dadurch

gehen ihnen langfristig enorme Summen an Rendite verloren. "Wenn sich

Unternehmer oder Selbstständige an uns wenden und um Unterstützung bei der

Vermögensbildung bitten, sind viele von ihnen schockiert, wie viel Geld sie in

der Vergangenheit bereits liegengelassen haben", bestätigt Thomas Kuchta.







Experten sind. Wenn solche Menschen erkennen, wie viel Optimierungspotenzial

noch in ihrer bisher genutzten Strategie steckt, bereuen sie sehr schnell, dass

sie nicht schon viel früher einen Profi konsultiert haben", erklärt der

Vermögensberater weiter. Zusammen mit seinem Partner Johann Öttking gründete er

die Marke INVESTMINT. Bei ihren Beratungen setzen die gelernten Kaufmänner für

Versicherungen und Finanzen auf die Umwandlung der Steuerlast in Vermögen zur

Altersvorsorge. Dabei nutzen sie sowohl legale Steuertricks, als auch lukrative

Anlageprodukte, um ihre Kunden finanziell bestmöglich aufzustellen. In nur fünf

Jahren konnten die Gründer von INVESTMINT bereits über 200 Kunden

zufriedenstellen, was auch an der individuellen Vorgehensweise liegt, mit der

die Experten die Finanzen ihrer Kunden prüfen.



Vorab: Analyse der Ist-Situation



In Deutschland richtet sich die Höhe der zu zahlenden Steuern nach dem

Einkommen. Dabei entscheidet der Verdienst sowohl darüber, welcher Prozentsatz

des Einkommens versteuert werden muss, als auch über die konkrete Summe, die

letztlich abgeführt wird. Bereits bei einem Jahreseinkommen von 66.761 Euro

zählt man dabei zu den Gutverdienern und muss 42 Prozent seiner Einkünfte an den

Staat abtreten. Anders ausgedrückt: Von jedem Euro, den man verdient, werden 42

Cent, also fast die Hälfte, abgeführt. Hinzu kommen - je nach Tätigkeit - noch Seite 2 ► Seite 1 von 2

