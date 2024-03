Rekordverdächtiges AUM-Wachstum: Valour erreichte mit einem verwalteten Vermögen von 699,5 Mio. C$ („ AUM" ) einen historischen Höchststand, was einen Anstieg von 40,7 % gegenüber dem Vormonat bedeutet und das starke Vertrauen der Anleger und das erhebliche Marktwachstum unterstreicht.





TORONTO, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc., und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 28. Februar 2024 ein verwaltetes Vermögen von 699,5 Millionen C$ („AUM") verzeichnen, was einem Anstieg von 40,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht.

Der signifikante Anstieg des verwalteten Vermögens auf 699,5 Millionen C$, der einen bemerkenswerten Zuwachs von 40,7 % gegenüber dem Vormonat bedeutet, spiegelt nicht nur die kontinuierlichen Nettozuflüsse wider, sondern auch den Anstieg der Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Dieses beträchtliche Wachstum unterstreicht die anhaltende Attraktivität und Marktnachfrage nach den ETPs von Valour. Im Februar wurden die Marktaktivitäten von Valour durch einen Gesamtumsatz von ca. 148,36 Mio. C$ mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 7,81 Mio. C$ hervorgehoben, was auf eine starke Marktleistung und ein aktives Engagement der Anleger hinweist. Darüber hinaus gab es in diesem Zeitraum beträchtliche Gesamtzuflüsse in Höhe von etwa 16,62 Mio. C$, wodurch der kumulierte Nettoumsatz von Valour auf 554,5 Mio. C$ anstieg, verglichen mit 532,9 Mio. C$ im Januar, was die Ausrichtung der ETPs von Valour an den vorherrschenden Anlagetrends und dem dynamischen Ökosystem für digitale Vermögenswerte weiter unterstreicht.