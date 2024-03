Beijing, 4. März 2024 (ots/PRNewswire) - Pu Lianggong beherrscht die Kunst der

Weihrauchherstellung, genau wie seine arabischen Vorfahren.



Pu ist fast 70 Jahre alt und produziert Weihrauch im Kreis Yongchun in Quanzhou,

einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Fujian.



Das Handwerk der Weihrauchherstellung hat seine Wurzeln in der alten maritimen

Seidenstraße, die eine wichtige Verbindung für den Handel und den kulturellen

Austausch zwischen den südöstlichen Küstenregionen Chinas und dem Ausland

darstellte.





Pu gehört zu einer arabischstämmigen Familie in der 10. Generation, die sich1646 in Quanzhou, dem Ausgangspunkt der alten Seidenstraße, niederließ. AlsChinas Seehandel während der Song- (960-1279) und Yuan-Dynastien (1271-1368)florierte, wurde Quanzhou zum größten Hafen Ostchinas.Pus arabische Vorfahren brachten auf der alten Seidenstraße aromatische Zutatenmit, verdienten ihren Lebensunterhalt mit deren Verkauf und integrierten sichallmählich in das Leben in Quanzhou, heirateten Einheimische und nahmen denchinesischen Nachnamen Pu an.Die Familie Pu stellte Weihrauch aus Bambus und aromatischen Zutaten aus ihrerHeimat her, der sich von den Duftchips unterscheidet, die in den meistenarabischen Ländern "bakhoor" genannt werden. Er ähnelt einem chinesischenRäucherstäbchen, dessen Bambusstäbchen mit gemahlenen aromatischen Zutatenumwickelt sind.Dank des Einflusses der Familie Pu hat sich Weihrauch in Yongchun zu einerflorierenden Industrie entwickelt. Gegenwärtig gibt es dort fast 300Weihrauchfabriken, die ihre Produkte sowohl auf dem inländischen als auch aufdem ausländischen Markt verkaufen.Dank des Anstiegs der internationalen Aufträge genießen die Arbeitnehmer undihre Familien ein komfortableres Leben - eine Verbesserung, die zum Teil auf dieBelt and Road Initiative (BRI) zurückzuführen ist.Die 2013 von China vorgeschlagene Initiative zielt auf den Aufbau von Handels-und Infrastrukturnetzen ab, die Asien mit Europa und darüber hinaus entlang deralten Handelsrouten der Seidenstraße für gemeinsame Entwicklung und Wohlstandverbinden.Die Initiative dient als Plattform zur Förderung des interkulturellen Austauschsund des gegenseitigen Verständnisses und bietet die Möglichkeit, Vielfalt undIntegration zu fördern.Der chinesische Präsident Xi Jinping hat einmal ein altes chinesischesSprichwort zitiert: "Eine köstliche Suppe entsteht durch die Kombinationverschiedener Zutaten", um die Bedeutung der Vielfalt zu erklären.Eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit"Eine köstliche Suppe entsteht durch die Kombination verschiedener Zutaten."