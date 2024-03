Gold, Bictoin nahe Allzeithoch - Fed hat nicht mal Zinsen gesenkt!

Sowohl Gold als auch Bitcoin steigen heute in die Nähe ihrer Allzeithochs - und dabei hat die Fed noch nicht einmal die Zinsen gesenkt. Dabei kommt der Anstieg bei Gold und Bitcoin, die normalerweise von sinkenden Zinsen profitieren, in einer Situation, in der die Zinssenkungs-Erwartungen immer weiter fallen bzw. nach hnten geschoben werden. Am Mittwoch dürfte Fed-Chef Powell vor dem US-Abgeordnetenhaus wohl erneut zeitnahe Zinssenkungen ausschließen. Bei den Tech-Werten müssen nun immer weniger Big-Tech-Aktien den Index stützen: Apple, Tesla und Google im Sinfklug, vor allem Nvidia aber bewahrt den Nasdaq vor einem größeren Rückschlag..

