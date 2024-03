Berlin (ots) - Nach dem erneuten Scheitern der Tarifverhandlungen mit derDeutschen Bahn ist es keine Überraschung, dass es zu einer weiterenArbeitsniederlegung der Lokführergewerkschaft GDL kommen wird und dass dieseihre Gangart verschärft. So werden künftige Streiks nicht mehr 48 Stunden vorherangekündigt und könnten auch die Osterferien betreffen. Für Bahnreisende sinddas keine guten Nachrichten, und die anschwellenden medialen Hetzkampagnen gegendie GDL werden ihre Wirkung in Teilen der Öffentlichkeit nicht verfehlen. AuchForderungen nach Einschränkung des Streikrechts werden immer lauter.Dabei ist es die Bahn AG, die ihren Schichtdienstbeschäftigten das verweigert,was die GDL bei privaten Bahnfirmen bereits durchgesetzt hat: die stufenweiseAbsenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich.Eine Forderung, die derzeit auch in anderen Tarifrunden so oder so ähnlich eineRolle spielt.Ja, der Kampf der GDL wird "auf dem Rücken der Fahrgäste" ausgetragen, wo auchsonst. Doch wer trägt die Verantwortung? Eine Gewerkschaft, die ihr einzigeswirkmächtiges Mittel zur Durchsetzung berechtigter Forderungen konsequenteinsetzt, oder ein bundeseigenes Unternehmen, das sich mit Rückendeckung desVerkehrsministers als Bollwerk gegen bessere Arbeitsbedingungen profilierenwill?Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59019/5727811OTS: nd.DerTag / nd.DieWoche