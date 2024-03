Freiburg (ots) - Der Freiburger Ökonom Walter Eucken (1891 bis 1950) wäre auchmisstrauisch gewesen. Immerhin sind Internet-Plattformen wie der App-Store desUS-Konzerns Apple lukrative Marktplätze, auf denen Verkäufer schwer Einlassbekommen. (...) Viel Macht für Apple, würde Eucken sagen und hinzufügen, dasssolch eine Position der Stärke dazu animiert, missbraucht zu werden und denWettbewerb auszuhebeln. Konkurrenz und einen freien Marktzutritt sah derWegbereiter der sozialen Marktwirtschaft aber als Voraussetzungen für einemenschenwürdige Wirtschaftsordnung an. Insofern hat die EU-Kommission guteGründe, gegen den hochprofitablen US-Konzern vorzugehen. Auch wenn er in Zukunftweniger Geld von den App-Anbietern im Apple-Store verlangen wird und Apps auchanderswo verkauft werden können, hat der Techriese lange seine beherrschendeStellung maximal für sich ausgenutzt. Darunter litt die Allgemeinheit. Dieabschreckende Strafe kann helfen, so etwas in Zukunft zu verhindern.https://www.mehr.bz/khs65oPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5727856OTS: Badische Zeitung