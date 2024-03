BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Panikmache vor chinesischer Exportwelle:

"Während die hiesige Autoindustrie viel Zeit, Geld und Ingenieurskunst mit Abgasbetrug vergeudet - erst kürzlich konnte die Deutsche Umwelthilfe erneut BMW entsprechende Vergehen nachweisen -, wurde in China systematisch die Entwicklung leistungsfähiger Akkus und die Einführung von Elektroautos vorangetrieben. Nun sind diese reif für den Export im großen Stil, und in Westeuropa beginnt das große Zähneklappern. Importzölle sollen es richten, während die hiesigen Hersteller weiter auf Verbrennungsmotoren und das profitträchtige Luxussegment setzen. Aber der Markt richtet es offensichtlich nicht, und in Berlin fehlt nach wie vor der Wille, regelnd einzugreifen. Ist halt einfacher, auf die Chinesen zu schimpfen und weiter dem Götzen Auto zu huldigen. Deutschland, Land der Ideen."/DP/jha