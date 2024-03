FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Rekordjagd bis zum Freitag kommt der Dax noch etwas weiter zurück. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 17 680 Zähler. Am Freitag hatte der Dax mit seinem Rekordhoch von 17 816 Punkten das Jahresplus auf gut sechs Prozent hochgeschraubt. Auch an der Wall Street waren neue Höchststände ausgeblieben. Dort stehen am "Super Tuesday" im US-Präsidentschaftswahlkampf parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an./ag/zb

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 17.702PKT auf Citigroup (04. März 2024, 22:01 Uhr) gehandelt.