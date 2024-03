Nicht ganz diese Dimensionen haben die Probleme bei Apple, immerhin weist der iPhone-Hersteller noch die zweithöchste Marktkapitalisierung der Welt auf. Gleichzeitig ist Apple jedoch schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem lukrativen neuen Produkt, um nicht mehr so stark von seinen Handyverkäufen abhängig zu sein. Die Vision-Pro-Brille, die kürzlich auf den Markt kam, scheint mit ihrem Kaufpreis von 3.500 US-Dollar eher ein Nischenprodukt zu bleiben. Und die Entwicklung eines eigenen E-Autos wurde kürzlich nach Milliarden-Kosten wieder eingestellt.

Da käme die Übernahme eines E-Auto-Konzerns, der bereits Produkte auf dem Markt hat, ganz passend. "Apple muss in einen neuen Markt vorstoßen", erklärte der bekannte Tech-Analyst Gene Munster in der vergangenen Woche im Interview mit CNBC. "Sie müssen etwas potenziell Großes bringen, und Rivian wäre darauf eine mögliche Antwort", fügte er hinzu.

Tatsächlich sind die Möglichkeiten, die der Automarkt bietet, verglichen mit denen für die Vision Pro, immens. Apple ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte und würde mit einem guten Fahrzeug einen riesigen Markt für sich erschließen. Wenn es dem Techkonzern gelänge, zehn Prozent des Automarktes zu gewinnen, würde das ihren Umsatz um 60 Prozent nach oben katapultieren, hat Munster, der Managing Partner bei Deepwater Asset Management ist, errechnet.

Apple muss als Technologieunternehmen immer weiter wachsen. Und um weiter zu wachsen, wenn man bereits so eine immense Größe erreicht hat, muss man auch in große Märkte vorstoßen. Dass Apple mit einem eigenen E-Auto den Vorstoß auf diesen Markt versucht hat, macht durchaus Sinn. Da dieses Projekt jedoch gescheitert ist, muss jetzt etwas Großes als Ersatz her, wenn das Unternehmen weiter wachsen will. Eine Möglichkeit wäre unter Umständen Rivian.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion