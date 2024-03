ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der angekündigten Veränderungen bei der Refinanzierung und des Rückkaufs von Wandelanleihen könnten die Anleger ihre Sorgen über die Bilanz nun ad acta legen, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell und seine Liquiditätsannahmen für den Essenslieferdienst. Kurzfristig bevorzugt er wegen der attraktiveren Rendite auf den Barmittelzufluss aber weiterhin Konkurrent Just Eat Takeaway./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 23:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 22,19EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2024, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m