Der Rücklauf sollte im Bereich um den 10er-EMA bei aktuell 17.530 Punkten wieder aufgefangen werden. Gelingt dem DAX im weiteren Kursverlauf ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 17.817 Punkten, wäre ein weiterer Hochlauf bis 18.000 Punkte zu erwarten.

Am heutigen Dienstag stehen am Vormittag an der Konjunkturfront vor allem eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes im Fokus. Unter anderem um 09:55 Uhr der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Februar (endgültig). Um 11:00 Uhr folgen in der Eurozone die Erzeugerpreise für Januar. Kurz vor US-Börseneröffnung folgen dann in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Der wöchentlich publizierte Index untersucht Daten von 9.000 großen Einzelhändlern in den USA die seit mindestens einem Jahr geöffnet haben und misst die prozentuale Veränderung der Umsätze. Um 16:00 Uhr folgt der Auftragseingang US-Industrie für Januar.