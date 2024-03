Gold steigt, Goldaktien haussieren

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.082 auf 2.114 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.116 $/oz um 34 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit kräftig zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Rheinmetall fährt Produktion von Granaten hoch. Bis zum Ende des Jahres sollen jährlich 450.000 Artilleriegranaten hergestellt werden können. Im Frühjahr 2022 lag die Kapazität bei jährlich 70.000 Granaten (Quelle: Handelsblatt 04.03.24).



Der Aktienkurs der Rheinmetall kann sich seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges von unter 100 Euro auf über 400 Euro mehr als vervierfachen.



Rheinmetall hat 2014 (im Februar 2014 eskalierte die Gewalt auf dem Maidan, Quelle Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg) den ehemaligen Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) als Cheflobbyisten eingestellt. Niebel war Mitglied im Bundessicherheitsrat und damit auch an Entscheidungen über Waffenexporte beteiligt. Im Mai 2017 wurde der ehemalige Verteidigungsminister Franz-Josef Jung in den Aufsichtsrat der Rheinmetall gewählt (Quelle: https://lobbypedia.de/wiki/Rheinmetall).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 62.694 Euro/kg, Vortag 61.769 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber steigt (aktueller Preis 23,77 $/oz, Vortag 23,02 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 889 $/oz, Vortag 884 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 929 $/oz, Vortag 941 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 82,43 $/barrel, Vortag 83,58 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte können deutlich zulegen. Der Xau-Goldminenindex steigt um 4,0 %. Bei Standardwerten steigen Newmont und Kinross jeweils 5,7 %. Bei den kleineren Werten haussieren Chesapeake 26,5 %, McEwen 14,3 % (Vortag +12,2 %), Northern Dynasty 13,6 %, Rupert 12,0 % und Galiano 10,6 %. Bei den Silberwerten haussieren Minaurum 23,8 %, Excellon 12,5 %, New Pacific 12,4 % und Impact 11,8 %.

