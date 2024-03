Die Messe in Stuttgart wächst, um die zunehmende globale Nachfrage nach EV- und Hybrid-Fahrzeugtechnologie mit europäischen Lösungen, Herstellern und Know-how zu bedienen.

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 5. März 2024 / The Battery Show Europe, Europas wichtigste Veranstaltung für die Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugindustrie, kehrt vom 18. bis 20. Juni (Messe Stuttgart) zurück; die Anmeldung ist jetzt geöffnet. Die Messe in Stuttgart stellt den Auftakt einer Reihe globaler Veranstaltungen für 2024 dar, die sich dem Wachstum und der Expansion der Marktvertikalen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen widmen.

Letztes Jahr begrüßte The Battery Show Europe, die zeitgleich mit The Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe stattfand, Zehntausende von Besuchern aus der ganzen Welt, die sich während der dreitägigen Veranstaltung über die neuesten Innovationen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugbatterien und Antriebstechnologien informierten. Die Stadt Stuttgart - bekanntermaßen die „Wiege des Automobils“ - ist Gastgeber der fünften jährlichen europäischen Ausgabe der Battery Show, wenn die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 voraussichtlich um über 27 % steigen wird.

Führende globale Erstausrüster (OEMs) und Experten aus renommierten Unternehmen wie BMW, ACC (Automotive Cells Company), Umicore, MAHLE International GmbH, AVL, Dürr Systems AG, Morrow, Avicenne Energy, Elysia und Battery Intelligence von Fortescue Williams Advanced Engineering werden unter anderem über dringende Branchenthemen wie Innovationen in der EV-Infrastruktur, Werkstoffe der nächsten Generation, Batteriesicherheit, nachhaltige Fertigung und regulatorische Aspekte sprechen.

„Die Marke ‚The Battery Show‘ entwickelt sich ständig weiter, um den schnelllebigen Batterieanforderungen aller von uns bedienten Märkte gerecht zu werden, von der europäischen Hauptveranstaltung in Stuttgart über den neuen Standort Detroit - Nordamerikas Motor City - bis hin zur neuesten Ausgabe der Battery Show India, die die asiatisch-pazifischen Märkte bedient“, betont John Lewinski, VP Informa Markets Engineering. „Sie ist von globalem, kritischem Interesse, wobei jede Region einen anderen Blickwinkel bietet und vielfältige Technologien aus der spezialisierten Forschung und Entwicklung im Überfluss vorhanden sind.“