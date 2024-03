HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Zealand Pharma mit "Buy" und einem Kursziel von 815 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des dänischen Unternehmens biete als Anlage eine attraktive Chance im boomenden Markt für Medikamente gegen krankhaftes Übergewicht (Adipositas), schrieb Analystin Laura Hindley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zealand Pharma verfüge über eine breit gefächerte Pipeline, wobei Adipositas 90 Prozent des Kapitalwerts ausmache. Zudem gebe es eine Menge kurzfristiger Kurstreiber etwa durch Studiendaten. Zealands "Kronjuwel" sei die Amylin-Technologie, die eine bedeutsame Alternative zur GLP-1-Verfahrensweise werden könnte - auf letzterer basiert beispielsweise Wegovy vom Marktführer Novo Nordisk./tav/gl

Die Zealand Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 91,35EUR auf Tradegate (05. März 2024, 09:18 Uhr) gehandelt.