Tokio, Japan (ots) - - Immersive Ausstellung lädt Besuchende ein, die

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Landes zu entdecken



- NÜSSLI, LAVA und insglück kooperieren für dieses ambitionierte Projekt



Die Architektur und die Ausstellung des kuwaitischen Pavillons auf der kommenden

Weltausstellung Expo 2025 im japanischen Osaka wurden heute im Rahmen einer

feierlichen Zeremonie in Tokio der Öffentlichkeit vorgestellt. In Anwesenheit

hochrangiger Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft gaben der

Staat Kuwait und die an dem Projekt beteiligten Partnerunternehmen einen

ausführlichen Einblick in das ehrgeizige Vorhaben.







Expo 2025 Osaka vorzustellen. Er wird dazu dienen, Brücken der Freundschaft und

Solidarität zwischen Kuwait und Japan sowie zwischen allen Nationen weltweit zu

schlagen", sagt Salem Al-Watyan, Generalkommissar des Staates Kuwait für die

Expo 2025 Osaka. "Vor vierundfünfzig Jahren war Kuwait als eines von nur vier

arabischen Ländern auf der Expo 1970 in Osaka vertreten. Seitdem wurden wichtige

Meilensteine in der bilateralen Zusammenarbeit, Partnerschaft und Solidarität

zwischen Kuwait und Japan erreicht."



Al-Watyan erläuterte, dass die Arbeitsteams, beginnend mit dem Führungsteam, dem

technischen Team, den Content- und Medienteams sowie dem Koordinations- und

Nachbereitungsteam, mit der Expo-Leitung und in Zusammenarbeit mit dem

Hauptpartner NÜSSLI an der Vorbereitung, Ausstattung und Durchführung dieser

Großveranstaltung arbeiten.



Die Ausstellung im kuwaitischen Pavillon wird präsentieren, wie das Land eine

nachhaltige Zukunft für seine Bevölkerung anstrebt und seine globale Stellung

durch eine diversifizierte Wirtschaft und eine gezielte nationale Entwicklung

fördert. Kuwait, das aufgrund seiner Beiträge zur arabischen Kultur, Kunst und

humanitärer Arbeit oft als Leuchtturm der Kultur und als Leuchtfeuer der

Toleranz bezeichnet wird, wird sich als 'visionärer Leuchtturm' präsentieren,

der die Golfregion erhellt und weltweit anerkennt.



"Wir erwarten mit Vorfreude den Abschluss unserer Vorbereitungen für den Empfang

von Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2025, mit dem Ziel, die engen

Beziehungen zwischen den Menschen in Kuwait und Japan zu stärken und die

Verbindungen mit Menschen aus aller Welt zu fördern", so Al-Watyan abschließend.



Bewährtes Know-how für ehrgeiziges Projekt



Als Experte im Bau von Länderpavillons baut NÜSSLI den Kuwait-Pavillon als

Totalunternehmer. Bei der neunten Expo-Teilnahme greift das Unternehmen auf ein Seite 2 ► Seite 1 von 5

"Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, den Pavillon des Staates Kuwait auf derExpo 2025 Osaka vorzustellen. Er wird dazu dienen, Brücken der Freundschaft undSolidarität zwischen Kuwait und Japan sowie zwischen allen Nationen weltweit zuschlagen", sagt Salem Al-Watyan, Generalkommissar des Staates Kuwait für dieExpo 2025 Osaka. "Vor vierundfünfzig Jahren war Kuwait als eines von nur vierarabischen Ländern auf der Expo 1970 in Osaka vertreten. Seitdem wurden wichtigeMeilensteine in der bilateralen Zusammenarbeit, Partnerschaft und Solidaritätzwischen Kuwait und Japan erreicht."Al-Watyan erläuterte, dass die Arbeitsteams, beginnend mit dem Führungsteam, demtechnischen Team, den Content- und Medienteams sowie dem Koordinations- undNachbereitungsteam, mit der Expo-Leitung und in Zusammenarbeit mit demHauptpartner NÜSSLI an der Vorbereitung, Ausstattung und Durchführung dieserGroßveranstaltung arbeiten.Die Ausstellung im kuwaitischen Pavillon wird präsentieren, wie das Land einenachhaltige Zukunft für seine Bevölkerung anstrebt und seine globale Stellungdurch eine diversifizierte Wirtschaft und eine gezielte nationale Entwicklungfördert. Kuwait, das aufgrund seiner Beiträge zur arabischen Kultur, Kunst undhumanitärer Arbeit oft als Leuchtturm der Kultur und als Leuchtfeuer derToleranz bezeichnet wird, wird sich als 'visionärer Leuchtturm' präsentieren,der die Golfregion erhellt und weltweit anerkennt."Wir erwarten mit Vorfreude den Abschluss unserer Vorbereitungen für den Empfangvon Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2025, mit dem Ziel, die engenBeziehungen zwischen den Menschen in Kuwait und Japan zu stärken und dieVerbindungen mit Menschen aus aller Welt zu fördern", so Al-Watyan abschließend.Bewährtes Know-how für ehrgeiziges ProjektAls Experte im Bau von Länderpavillons baut NÜSSLI den Kuwait-Pavillon alsTotalunternehmer. Bei der neunten Expo-Teilnahme greift das Unternehmen auf ein