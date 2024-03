Was wäre gestern passiert, wenn Nvidia mit seinem Anstieg nicht die Aktienmärkte gerettet hätte, nachdem Tech-Schwergewichte wie Apple, Google und Tesla starke Verluste verbuchten? An Nvidia - das nun drittwertvollstes Unternehmen der Welt ist (überholte gestern Saudi Aramco) - hängt nun der gesamte US-Aktienmarkt, könnte man sagen. Die derzeitige Euphorie aber zeigt sich auch bei Bitcoin - und hier typisch Microstrategy, deren einziger Geschäftszweck es ist, Bitcoin zu kaufen (und das faktisch auf Kredit). Damit wiederholen sich Muster aus dem 1929er-Crash, als man den "ewigen Wohlstand" ausrief (heute ist das die KI-Euphorie) und viel auf Kredit spekulierte in einem scheinbar ewig steigenden Markt, bei dem natürlich alle Investment-Genies sind (solange die Kurse steigen)..

Hinweis aus Video:

Das Video "An Nvidia hängt der ganze Markt: Investment-Genies und der 1929-Crash!" sehen Sie hier..