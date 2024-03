--------------------------------------------------------------

Dortmund (ots) - Die Continentale Versicherung gehört zu den Unternehmen mit dem

besten Kundenservice: Der Versicherer erhielt jetzt den Deutschen Servicepreis

2024 in der Kategorie "Versicherung - Kundenurteil." Die Auszeichnung wird vom

Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender Ntv

vergeben.





Kundenservice liegt Continentale am Herzen"Der Preis ist ein besonders schönes Kompliment für unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie die Continentale-Agenturen in ganz Deutschland", freut sichDr. Marcus Kremer, Vorstand Kundendienst und Vertriebspartnerbetreuung bei derContinentale Versicherung. "Es liegt uns allen am Herzen, unseren Kunden einenoptimalen Service zu bieten. Dieser Award bestätigt uns in unserem Engagement.Und er spornt uns an, auch in Zukunft unser Bestes zu geben."Beratung vor Ort zahlt sich ausIn der Auswertung zeichnet sich die Continentale besonders mit der Beratung vorOrt aus. Dr. Kremer: "Der Award zeigt: Unsere Kunden schätzen unser bundesweitesNetzwerk aus Kundendienst-Centren an zwölf Standorten sowie rund 800 Agenturensehr."Hintergrund zur AuszeichnungFür den Award untersuchten das DISQ und Ntv 2.277 Unternehmen aus verschiedenenBereichen. Für den Servicepreis werteten die Analysten Studien, Befragungen vonKunden und Social-Media-Analysen eines Jahres aus. Im Zentrum der Untersuchungstanden die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und perE-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Die Auszeichnung füraußerordentliche Kundenorientierung wird jährlich vergeben. Sie berücksichtigtetablierte Unternehmen wie auch Start-ups. Ausgezeichnet werden die jeweilsbesten Unternehmen in 67 Kategorien. Dazu gehören Mobilität, Gesundheit undFinanzen.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung:Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über dieContinentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AGund die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichenKunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für denKrankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alteroder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vomGedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen dieBedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz derUnternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. DasErgebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. Sosteht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges,nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/5727917OTS: Continentale Versicherungsverbund