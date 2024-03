WIESBADEN (ots) -



- Indikator berücksichtigt neben Unterschieden in Bruttostundenverdiensten auch

jene bei Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern

- Gender Pay Gap und Gender Hours Gap bei 18 %, Gender Employment Gap bei 9 %

- Verdienstungleichheit geht langfristig zurück



Der Gender Pay Gap gilt als der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit

zwischen Frauen und Männern. Diese ist jedoch nicht nur auf

Bruttostundenverdienste begrenzt. Auch Phasen der Teilzeitarbeit oder Zeiten

ohne Erwerbstätigkeit wirken sich langfristig auf die Verdienste aus. Der Gender

Gap Arbeitsmarkt als Indikator für erweiterte Verdienstungleichheit betrachtet

daher neben der Verdienstlücke pro Stunde (Gender Pay Gap) zusätzlich die

Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit (Gender Hours Gap) und in

der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern (Gender Employment Gap). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Equal Pay Day mitteilt, lag der

Gender Gap Arbeitsmarkt im Jahr 2023 bei 39 % und damit auf dem Niveau des

Vorjahres. Langfristig nahm die Verdienstungleichheit ab: Gegenüber dem Jahr

2014 sank der Gender Gap Arbeitsmarkt um sechs Prozentpunkte.







Stundenverdiensten die geringere Arbeitszeit von Frauen



Der unbereinigte Gender Pay Gap lag im Berichtsjahr 2023 bei 18 %. Das heißt,

Frauen verdienten 18 % weniger pro Stunde als Männer. Ausgehend vom

unbereinigten Gender Pay Gap lassen sich knapp zwei Drittel der Verdienstlücke

durch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären. Demnach ist

ein Großteil der Verdienstlücke darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger als

Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen

schlechter bezahlt wird. Auch die häufigere Teilzeit geht mit geringeren

durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einher. Das verbliebene Drittel des

Verdienstunterschieds kann nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmale

erklärt werden. Dieser unerklärte Teil entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap

von 6 %.



Eine wesentliche Ursache für die Verdienstunterschiede zwischen Frauen und

Männern ist also die höhere Teilzeitquote von Frauen. Während Männer 2023 im

Monat 148 Stunden einer bezahlten Arbeit nachgingen, waren es bei Frauen nur 121

Stunden. Damit brachten Frauen 18 % weniger Zeit für bezahlte Arbeit auf als

Männer (Gender Hours Gap).



Auch in der Erwerbsbeteiligung gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Aktuelle Zahlen zur Erwerbstätigkeit aus dem Jahr 2022 zeigen, dass 73,0 % aller

Frauen einer bezahlten Arbeit nachgingen. Bei den Männern waren es 80,5 %. Damit Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hauptursachen für erweiterte Verdienstungleichheit ist neben niedrigerenStundenverdiensten die geringere Arbeitszeit von FrauenDer unbereinigte Gender Pay Gap lag im Berichtsjahr 2023 bei 18 %. Das heißt,Frauen verdienten 18 % weniger pro Stunde als Männer. Ausgehend vomunbereinigten Gender Pay Gap lassen sich knapp zwei Drittel der Verdienstlückedurch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären. Demnach istein Großteil der Verdienstlücke darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger alsMänner in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denenschlechter bezahlt wird. Auch die häufigere Teilzeit geht mit geringerendurchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einher. Das verbliebene Drittel desVerdienstunterschieds kann nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmaleerklärt werden. Dieser unerklärte Teil entspricht dem bereinigten Gender Pay Gapvon 6 %.Eine wesentliche Ursache für die Verdienstunterschiede zwischen Frauen undMännern ist also die höhere Teilzeitquote von Frauen. Während Männer 2023 imMonat 148 Stunden einer bezahlten Arbeit nachgingen, waren es bei Frauen nur 121Stunden. Damit brachten Frauen 18 % weniger Zeit für bezahlte Arbeit auf alsMänner (Gender Hours Gap).Auch in der Erwerbsbeteiligung gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.Aktuelle Zahlen zur Erwerbstätigkeit aus dem Jahr 2022 zeigen, dass 73,0 % allerFrauen einer bezahlten Arbeit nachgingen. Bei den Männern waren es 80,5 %. Damit