WIESBADEN (ots) - Frauen sind weltweit in nationalen Parlamenten in aller Regel

nach wie vor unterrepräsentiert. Zum Stichtag 1. Februar 2024 lag der

Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 35,3 %, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März mitteilt. Im

weltweiten Ranking der Interparlamentarischen Union (IPU) nahm Deutschland damit

Platz 47 von 184 ein. Spitzenreiter war der ostafrikanische Staat Ruanda mit

einem Frauenanteil von 61,3 % im Parlament. In Kuba (55,7 %), Nicaragua (53,9 %)

und Mexiko (50,4 %) waren ebenfalls mehr Frauen als Männer im Parlament

vertreten. Geschlechterparität erreichten die Parlamente von Andorra und den

Vereinigten Arabischen Emiraten (jeweils 50,0 %). In den Parlamenten des Oman,

des Jemen und des pazifischen Inselstaates Tuvalu saßen hingegen keine

weiblichen Abgeordneten.



Frauenanteil in Parlamenten weltweit nimmt zu







nach und nach gestiegen. Laut IPU war zum Stichtag 1. Februar 2024 im globalen

Durchschnitt gut ein Viertel (26,8 %) aller Parlamentsabgeordneten weiblich. Zum

1. Februar 2014 hatte der Anteil bei 22,1 % gelegen, zum 30. Januar 2004 bei

15,2 %.



Methodische Hinweise:



Grundlage des IPU-Rankings bildet die Zahl der Abgeordneten nach Geschlecht im

Parlament. In Zweikammersystemen beziehen sich die Daten auf das Unterhaus bzw.

die direkt vom Volk gewählte, in aller Regel mächtigere Kammer. Veränderungen

des Frauenanteils in Parlamenten während einer Legislaturperiode können sich

unter anderem durch Mandatsverzichte oder Sterbefälle und das damit verbundene

Nachfolgen von Abgeordneten ergeben.



Weitere Informationen:



Weiterführende Informationen zum Frauenanteil in Parlamenten weltweit finden Sie

auf der Themenseite Internationales im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes.



Einen Überblick zu Stand und Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und

Männern in Deutschland bieten zudem unsere Gleichstellungsindikatoren.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



