Berlin, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle Studie des EdTech

Nachhilfeunternehmens GoStudent

(https://www.gostudent.org/de-de/education-report/2024/) zeigt eine hohe

Diskrepanz zwischen dem aktuellen Lehrplan in Schulen und den Fächern, die

Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft als wichtig erachten.



Der Bericht zur Zukunft der Bildung 2024

(https://drive.google.com/file/d/1124ZR70HwqpXMoWbYC3AyZqHaJE60q56/view) hat in

sechs europäischen Ländern über 5.500 Eltern und 5.500 Kinder im Alter von 10

bis 16 Jahren, sowie 60 Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstufen und

Bildungssystemen befragt, um ihre Erwartungen und Hoffnungen in Bezug auf ihre

Bildung und Zukunft zu untersuchen.





In Deutschland steht der Wunsch, Künstliche Intelligenz (KI) in der Schule zubehandeln, bei Schülerinnen und Schülern an erster Stelle. Hierbei wollen sievor allem etwas über KI lernen und die Funktionsweise verstehen. Gleichzeitigbefürworten 65% der deutschen Eltern den Einsatz von KI im Bildungsbereich -nach Österreich die höchste Zustimmungsrate unter allen befragten Ländern.Diese wachsende Faszination für KI spiegelt sich in der deutlich gestiegenenZuversicht der deutschen Kinder wider, in einer von Technologie geprägten Weltzu leben. Sie stieg in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresbericht 2023 um 25Prozentpunkte von 48% auf beachtliche 73%.Aus dem Bericht geht auch hervor, dass 61% der Kinder in Deutschland glauben,dass ihre künftigen Berufe direkt mit Technologie zu tun haben werden . DieseZahl ist im europäischen Vergleich ein Spitzenwert, in Frankreich glauben nur41% der Kinder daran.Obwohl die Begeisterung für KI offensichtlich ist, zeigt die Studie eineerhebliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit auf. Nur 38% der Kinderin Deutschland gaben an, dass in ihren Schulen KI-Technologie eingesetzt wird ,was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, die Bildungspraxis an die Wünscheder Lernenden anzupassen."Der GoStudent Bericht zur Zukunft der Bildung ist ein Weckruf fürBildungsakteure und politische Entscheidungsträger in Deutschland. Die Studieunterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Lücke zwischen den Wünschen derSchülerinnen und Schüler und den aktuellen Lehrplänen zu schließen undsicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler mit den für die Zukunftnotwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgestattet werden", sagt FelixOhswald, CEO und Co-Founder von GoStudent.Während KI im Mittelpunkt steht, untersuchte die Studie auch das Interesse ananderen neuen Technologien. Der Enthusiasmus für das Lernen im Metaverse hatnachgelassen : Nur 49% der Kinder in Europa bekunden 2024 Interesse amMetaverse, während es im Jahr 2023 noch 80% waren.Mehr Presseinformationen hier: Lesen Sie den Bericht hier(https://www.gostudent.org/de-de/education-report/2024/)Infografiken und Pressefotos hier (https://drive.google.com/drive/folders/1lWobNF-Ft-poDxs-N5VshPps20CNXxjG?usp=drive_link)Lena van HoovenPresse und Öffentlichkeitsarbeit+4915206151853mailto:lena.vanhooven@gostudent.orghttps://www.gostudent.org/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2353669/GoStudent.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2353995/GoStudent.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gostudent-bericht-zur-zukunft-der-bildung-ki-im-klassenzimmer-nummer-1-auf-der-wunschliste-von-jugendlichen-doch-nur-38-erleben-die-technologie-in-der-schule-302079018.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157457/5727929OTS: GoStudent GmbH