Digitale Transformation und Nachfolge - Neue Kompetenzen für den MittelstandDazu Joy Edwin Thanarajah: "Mit Harald R. Fortmann haben wir einen vielseitigenExperten gewonnen, der sich nicht nur bestens auf dem dynamischen Arbeitsmarktauskennt, sondern auch weitreichende Erfahrungen in digitalenTransformationsprozessen mitbringt. Für unser Unternehmen ist dies ein wichtigerstrategischer Schritt, um im digitalen Zeitalter ein agiler und kompetenterPartner für den Mittelstand zu sein." Derzeit gibt es in Deutschland mehr als200.000 mittelständische Unternehmen, bei denen in den nächsten Jahren dieNachfolgeregelung ansteht und die digitale Transformation eine weitereHerausforderung ist.Digitalexpertise für eine globale Expansion auf dem ArbeitsmarktAuch Harald R. Fortmann sieht großes Potenzial: "Seit der Gründung von five14haben Daniela Conrad und ich uns bemüht, den Austausch mit Branchenkolleg:innenzu suchen, um gemeinsam unsere Prozesse für unsere Kunden und Kandidat:innenstetig zu optimieren. Wir sind überzeugt, dass in der heutigen Zeit die besteBeratung und vor allem die Besetzung von Führungskräften einen globalisiertenAnsatz verfolgen sollte. Daher freuen wir uns sehr, dass die five14 ein Teil derDeininger Consulting sein wird. Durch die Verknüpfung von DeiningersIndustriekompetenz mit unserer Expertise im Bereich der digitalen Transformationin Startups, der digitalen Wirtschaft sowie im Mittelstand und Konzernenbedienen wir die aktuellen Bedürfnisse des Marktes."Die Übernahme von five14 ist zeitgleich der Startschuss für den neuen Podcast"Suits & Sneakers" (https://suits-and-sneakers.podigee.io) mit Joy EdwinThanarajah und Harald R. Fortmann, der sich an Entscheiderinnen und Entscheiderrichtet. In der ersten Folge des Podcasts "Suits & Sneakers" geht es um dieÜbernahme von five14 zum 1. März 2024 durch Deininger Consulting. Damiterweitert die international agierende Personalberatung ihre Kompetenzen um dieBereiche der Digitalen Transformation und New Work. Von da an wird es (zunächstmonatlich) einen Podcast mit einem Gast aus Wirtschaft, Politik und Kunst geben,in dem Themen rund um Karriere, Führung und Digitale Transformation besprochenwerden.DEININGER Consulting, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist eine der führendenExecutive Search Beratungen in Deutschland und agiert mit einem globalenNetzwerk von Partnern. Seit Gründung 1981 hat sich DEININGER Consulting auf dieIdentifizierung und Gewinnung von Spitzenführungskräften für Unternehmenverschiedenster Branchen spezialisiert. Mit Wirtschafts- und Branchenexpertiseunterstützt DEININGER Consulting Klienten bei der Besetzung vonSchlüsselpositionen in einem dynamischen Marktumfeld und einer sich veränderndenArbeitswelt. Durch langjährige Erfahrung und Fokus auf Qualität undNachhaltigkeit in der Zusammenarbeit hat sich DEININGER Consulting alsvertrauensvoller Partner für nationale und internationale Unternehmen, vomStartup über größere mittelständische Unternehmen und Konzerne, etabliert.DEININGER Consulting - Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, China, Dubai,Großbritannien, Indien und Polen. Mehr Infos unter: http://www.deininger.de