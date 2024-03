Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eschborn (ots) - Mit einem Reformbooster will Bundeswirtschaftsminister RobertHabeck dem Fachkräftemangel entgegentreten und die deutsche Wirtschaftankurbeln, das kündigte er Ende Februar bei der Vorstellung desJahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung an. Doch deutsche Arbeitgeberverkennen dabei noch immer ein großes Potenzial: Frauen. Diese werden inHinblick auf Karriere und Kompetenzen weniger gefördert als Männer, wie eineRandstad-Studie zeigt. Was die Gründe dafür sind und wie Unternehmen jetztgegensteuern können, erklärt Randstad CSR-Expertin Carlotta Köster-Brons.Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist Gleichstellung längst keinoptionaler Punkt mehr auf der Agenda, sondern dringende wirtschaftlicheNotwendigkeit. Doch obwohl die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen in Deutschlandinzwischen laut Statista bei rund 72 % liegt, bleibt die Teilzeitquote hoch:Fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen (47,8 %) hierzulande arbeitet nichtin Vollzeit. Als Ursachen gelten unter anderem der stockende Ausbau vonBetreuungsangeboten sowie die steuerliche Subventionierung von traditionellenRollenverteilungen. "Damit bleibt ein wichtiges Potenzial am Arbeitsmarktungenutzt", sagt Carlotta Köster-Brons, CSR-Koordinatorin bei RandstadDeutschland. Mit Folgen nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für dieArbeitnehmerinnen selbst: Die Lohnlücke zwischen Mann und Frau - der sogenannteGender Pay Gap - beträgt noch immer 18 % (unbereinigt). Und das, obwohl 74 % derdeutschen Arbeitnehmenden das Thema gleiche Bezahlung von Mann und Frau wichtigist, wie das Randstad Arbeitsbarometer zeigt.Entwicklungsgespräche? Für viele Frauen FehlanzeigeDoch nicht nur bei der Bezahlung, auch bei Karriere und Kompetenzerwerb müssenFrauen Abstriche machen. Dass der Arbeitgeber nie mit ihnen über ihreEntwicklung und Karriere spricht, ist für 40 % der deutschen ArbeitnehmerinnenRealität. Zum Vergleich: Nur 29 % ihrer männlichen Kollegen müssen aufKarrieregespräche verzichten - eine Geschlechterdifferenz von 11 %. "ImVergleich mit anderen europäischen Ländern herrschen in Deutschland noch immerdeutlich konservativere Rollenbilder vor. Vor allem eine in Vollzeit arbeitendeMutter ist noch immer eher die Ausnahme als die Regel", erklärt CarlottaKöster-Brons. "Das Problem dabei ist: Teilzeitbeschäftigte werden häufig nichtfür Führungsrollen in Betracht gezogen, weil für viele Arbeitgeber oftmals nichtnur die Qualifikation, sondern eine hohe Präsenzzeit ausschlaggebend ist. Auchdadurch trifft es besonders Frauen, die beim Thema Karriere nicht berücksichtigtwerden. Dabei zeigen viele Beispiele, dass Führung auch in Teilzeit hervorragend