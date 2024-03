Amazon -Gründer Jeff Bezos hat am Montag zum ersten Mal seit Ende 2021 Tesla -Chef Elon Musk an der Spitze des Bloomberg Billionaires Index abgelöst. Es war das erste Mal seit neun Monaten, dass Musk den ersten Platz verlor. Zuvor hatte ihn LVMH-Chef Bernard Arnault kurzzeitig überholt.

Bezos eroberte den ersten Platz zurück, obwohl er im vergangenen Monat rund 50 Millionen Amazon-Aktien im Wert von etwa acht Milliarden US-Dollar verkaufte. Er hält immer noch rund neun Prozent der Aktien des Technologieriesen. Die Aktien von Amazon sind seit Jahresbeginn um rund 17 Prozent gestiegen.

Die Tesla-Aktie fiel am Montag an der Nasdaq um mehr als sieben Prozent, nachdem das Unternehmen weitere Preissenkungen und Rabatte in den USA und China angekündigt hatte. Ein Großteil von Musks Vermögen ist in Tesla-Aktien angelegt, deren Wert seit Jahresbeginn um rund 24 Prozent gefallen ist.

Der Franzose Arnault, dessen Vermögen laut Bloomberg in diesem Jahr um 18 Milliarden Dollar gestiegen ist, ist derweil in Lauerstellung für den Titel des reichsten Menschen der Welt. Seit Jahresbeginn hat die LVMH-Aktie an der Pariser Börse um rund 15 Prozent zugelegt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.