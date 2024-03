Frankfurt (ots) -



- 12% der weltweiten CEO-Posten gehen 2023 an Frauen

- Rekordwert bei Entlassungen weiblicher Vorstandsvorsitzender

- Frauen verlassen CEO-Posten dreimal häufiger als Männer aus persönlichen

Gründen

- Männer halten sich mehr als doppelt so lange an der Spitze

- Deutschland bei Entwicklung zu mehr weiblichen CEOs abgehängt



Der weltweite Anteil von Frauen bei den Ernennungen zum CEO eines

börsennotierten Unternehmens war 2023 so hoch wie nie zuvor, er betrug 12,3%.

Betrachtet wurden dazu die Unternehmen der zwölf global führenden Börsenindizes,

für Deutschland war es der DAX 40. Von 178 neu zu besetzenden Posten als CEO

gingen 22 an Frauen. Gleichwohl würde es bis zur Geschlechterparität unter

Vorstandvorsitzenden der weltweit wichtigsten börsennotierten Unternehmen bei

der jetztigen durchschnittlichen Wachstumsrate des Frauenanteils 81 Jahre

dauern. Am 'schnellsten' ginge es bei den Unternehmens des amerikanischen S&P

500, dort würde es 'nur' 59 Jahre dauern. Das ist das Ergebnis einer

internationalen Analyse der Besetzung von CEO-Posten durch die Personalberatung

Russell Reynolds Associates.







