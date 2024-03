Norderstedt (ots) - Im Kampf um Marktanteile müssen gerade im Handel alle

Stellschrauben optimal justiert werden: Preise, Warenbestände, Versand oder auch

die Kundenansprache. Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei dank

Echtzeit-Analyse und Kommunikationsfunktionen gezielt unterstützen. Die KI- und

Branchen-Experten des IT-Dienstleisters und Beratungsunternehmens Lufthansa

Industry Solutions (LHIND) stellen sechs KI-Anwendungen vor, mit denen der

Handel seine Wettbewerbsfähigkeit spürbar erhöhen kann.



"Der Einzelhandel ist im Vergleich zu anderen Branchen noch wenig automatisiert.

KI ist ein Gamechanger für die Branche, denn die aktuell entwickelten

Anwendungen können enorme Potenziale freisetzen - zum Nutzen von Kunden und

Händlern. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern bereits heute ausgereift,

bezahlbar und vielseitig einsetzbar. Unternehmen, die sich diesen neuen

Werkzeugen verschließen, werden in Zukunft Wettbewerbsnachteile erleiden", sagt

Marius Browarczyk, Business Manager Commerce & Consumer Goods bei LHIND.





KI-Systeme können viele Standardaufgaben übernehmen, aber auch für spezielleHerausforderungen in der Kunden- oder Lieferantenkommunikation eingesetztwerden. Aus der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten haben die Expertinnen undExperten von LHIND sechs identifiziert, die jeder Händler schon heute schnellund unkompliziert nutzen kann:1. Intelligente Assistenten - Chatbots, OCR und NLPSei es bei spezifischen Fragen zu Inhaltsstoffen, Lagerbeständen oderRabattaktionen: Durch die direkte Anbindung an Datenbanken und die Fähigkeitender natürlichen Sprachanalyse und Textverarbeitung sind moderne Chatbots in derLage, komplexe Aufgaben zu bewältigen und fundierte Antworten zu liefern. DieseFähigkeiten revolutionieren die B2C-, B2E- und B2B-Kommunikation. Zudem könnendank der Kombination der beiden Schlüsseltechnologien Optical CharacterRecognition (OCR) und Natural Language Processing (NLP) Daten zuverlässig ausphysisch vorliegenden Dokumenten wie etwa Lieferscheinen oder Rechnungenextrahiert, digital weiterverarbeitet und mittels Data- oder Process-Mininganalysiert werden.2. Bedarfsprognose - Auto-Disposition statt AbfallbergeSind zu viele Waren im Lager, wird das vorhandene Kapital falsch eingesetzt.Sind die Bestände hingegen zu niedrig, wandert der Umsatz zur meist nur einenKlick entfernten Konkurrenz. Nicht umsonst ist das Bestandsmanagement in vielenUnternehmen eine regelrechte Kunst, die nun durch eine KI-gestützte"Auto-Disposition" deutlich verbessert werden kann. Dazu werden Trends inhistorischen Daten ebenso analysiert wie aktuelle Einflussfaktoren (Wochentage,Ferienzeiten, Wetterbedingungen etc.). Und davon profitiert auch die Umwelt: