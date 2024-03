London, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Die Tage werden wieder länger und dieSonne lässt sich nach einem nassen Winter immer häufiger blicken. Die richtigeZeit, um Ausflüge zu planen und die Natur zu genießen. Ob am Strand, beimPicknick auf einer Waldlichtung oder beim ersten Camping-Wochenende des Jahres,die mobilen Stromlösungen von Jackery (https://de.jackery.com/pages/deals?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+Mar.+springsale+pr) bietenüberall ausreichend Energie, um auch in freier Natur den Komfort vonelektronischen Geräten zu genießen. Dabei sind die Powerstations etwa dann zurStelle, wenn das Air-Zelt mit der elektrischen Mini-Pumpe aufgeblasen werdensoll oder die Notebook-, Kamera- und Smartphone-Akkus schlapp machen. Gerade mitBlick auf den Start der Camping-Saison und den frühen Osterurlaub in diesem Jahrbietet Jackery vom 5. bis zum 14. März 2024 hohe Rabatte auf ausgewähltePowerstations und Solargeneratoren.Fast halbiert wird der Preis etwa für den Solargenerator 500 (https://de.jackery.com/products/jackery-explorer-500-solarsaga-100w-solar-generator?variant=46618782630219&utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+Mar.+springsale+pr) , der als Set aus der kleinen Powerstation Explorer 500 und dem tragbarenSolarpanel SolarSaga 100W, maximale Mobilität für Abenteuer im Freien bietet. Um47 % reduziert, steht das handliche Kraftpaket mit 518 Wh Kapazität, 500 WattDauerleistung und sechs Ausgängen im Aktionszeitraum im Jackery Onlineshop fürnur 499 Euro statt 945,99 Euro zur Verfügung. Wer mehr Power benötigt, greiftzum Solargenerator 1000 Pro (https://de.jackery.com/products/solar-generator-1000-pro?variant=46679417651531&utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+Mar.+springsale+pr) , dessen Powerstation Explorer 1000 Pro mit 1000 WattNennleistung und 1002 Wh Kapazität über das mitgelieferte 200 Watt Solarpanelvon Jackery einfach und emissionsfrei geladen werden kann. Diese Kombi überzeugtmit sieben Anschlüssen für externe Abnehmer, Schnellladefunktion und 5 JahrenGarantie. Für nur 1.199 Euro ist dieser tragbare Solargenerator mit knapp 37 %Rabatt beim nächsten Ausflug dabei. Wenn nur eine kraftvolle Powerstation ohnePanel gewünscht ist, empfiehlt sich die Explorer 1500 Pro (https://de.jackery.com/products/explorer-1500-pro-portable-power-station?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+Mar.+springsale+pr) mit knapp 38 % Discount. Für nur999 Euro - statt 1.599 Euro - versorgt diese Stromlösung mit satten 1800 WattDauerleistung auch besonders stromhungrige Geräte zuverlässig und sicher mitEnergie. So eignet sich die verhältnismäßig leichte Powerstation nicht nur fürden Einsatz unterwegs oder im Camper Van, sondern auch als Notstromlösung beiStromausfall oder als Energiequelle im Schrebergarten.Alle Frühlingsrabatte gelten vom 5. bis einschließlich 14. März 2024 beim Kaufüber den offiziellen Jackery-Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/deals?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=eumkt+Mar.+springsale+pr) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353557/Jackery_Spring_Sale_Germany.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/4566119/Jackery_Logo.jpgmailto:nicola@jackery.comKontakt:Nicola CutlerSenior PR UK/EUnicola@jackery.com+44 (0)7395 603007View original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fruhlingsreif-jackery-powerstations-und-solargeneratoren-mit-bis-zu-47--rabatt-zum-start-der-outdoor-saison-302078452.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/5728002OTS: Jackery Inc.