KÖLN (dpa-AFX) - Der Außenwerbe-Spezialist Ströer will die Dynamik aus einem starken Weihnachtsgeschäft mit ins neue Jahr nehmen. Die Konzernchefs Udo Müller und Christian Schmalzl setzen vor allem auf ihren Hoffnungsträger digitale Außenwerbung. "Wir konnten im abgelaufenen Jahr beobachten, dass viele Kunden den Außenwerbeanteil erhöhen", sagte Schmalzl laut Mitteilung vom Dienstag in Köln. Die größte Sparte des Konzerns soll im Laufe des Jahres zulegen. Damit soll auch der Gesamtumsatz aus eigener Kraft stärker wachsen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Ströer-Aktie legte am Morgen zeitweise um rund neun Prozent zu. Zuletzt lag sie am Vormittag noch mit 6,6 Prozent im Plus bei 55,85 Euro und war damit unter den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.