STUTTGART (dpa-AFX) - TikTok will die Videos zum erfolgreichen Podcast "Hoss & Hopf" nicht mehr auf der bei Jugendlichen beliebten Videoplattform haben und hat deshalb einen Kanal mit dem Namen "hossundhopfpodcasst" gesperrt. Der Kanal sei "wegen gefährlicher Falschinformationen und gefährlicher Verschwörungstheorien von der Plattform entfernt" worden, bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Von dem nun gesperrten Tiktok-Account "hossundhopfpodcasst" wurden Zusammenschnitte aus dem Podcast von Philip Hopf aus Stuttgart und Kiarash Hossainpour ausgespielt, er wurde aber nicht von den beiden betrieben. Er zählte mehr als 160 000 Follower, was jedoch nur bedingt etwas darüber aussagt, wie viele Nutzer die Videos angezeigt bekommen. Bei Spotify wird der Podcast "Hoss & Hopf" weiter angeboten und zählt auf der Plattform zu den meist abgerufenen Podcasts in Deutschland.