Bonn (ots) - Immer mehr Frauen sorgen als Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)

in Unternehmen dafür, dass die Beschäftigten gesund und sicher arbeiten können.

Warum die Arbeit als Sifa für Frauen so attraktiv ist, warum sich Frauen in

diesem Berufsfeld stärker einbringen sollten und was sie sich am Internationalen

Frauentag wünschen, erzählen drei Frauen, die im Arbeitsschutz tätig sind.



Ihre Biografien sind so unterschiedlich wie das Berufsfeld selbst: Die eine ist

gelernte Tischlerin und Innenarchitektin, die zweite Diplom-Ingenieurin für

Umwelttechnik, die dritte Konditormeisterin. Alle drei arbeiten heute bei einem

der größten Anbieter für Arbeitsschutz in Deutschland, der B·A·D

Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Und sie wollen Frauen

ermutigen, sich in diesem oft unterschätzten Berufsfeld zu engagieren.









Oliva Maitra ist seit 2014 Sifa und seit 2017 als Führungskraft in diesem

Bereich bei B·A·D in Oldenburg tätig. "Deutschland hat im Vergleich zu anderen

EU-Ländern die dritthöchste Erwerbstätigenquote bei Frauen", erklärt sie. "Also

ist es doch selbstverständlich, dass hier auch eine weibliche Perspektive nötig

ist und der Arbeitsschutz nicht ausschließlich von Männern gestaltet wird."

Maitra war Tischlerin und Innenarchitektin mit eigenem Planungsbüro, bevor sie

vor rund zehn Jahren die Weiterbildung zur Sifa machte. Heute bildet sie selbst

aus und freut sich, dass sie auch zunehmend Frauen für diese Tätigkeit im

Arbeitsschutz begeistern kann. Gegenseitige Unterstützung ist ihr dabei wichtig,

Netzwerken spielt eine große Rolle: "Damit es immer mehr Frauen im Arbeitsschutz

gibt und wir voneinander lernen können."



Frauen punkten durch Kombination von Know-how und Empathie



Auch Andrea Liede, die das B·A·D-Cluster Karlsruhe leitet, ist in der Ausbildung

von Sifas tätig. "Über Jahrzehnte hinweg war diese Ausbildung auf rein

technische Belange beschränkt", berichtet sie. Mit der neuen Ausbildungsordnung

von 2023 ist nun auch die Beratungskompetenz als wichtige Qualifikation

hinzugekommen. Das macht das Berufsfeld aus ihrer Sicht für Frauen noch

attraktiver. Für Andrea Liede ist es die "Kombination aus pragmatischer

Beratung, Expertise und Empathie", die Frauen im Arbeitsschutz so erfolgreich

macht.



Familienfreundliche Arbeitszeiten



Der Job eigne sich perfekt für qualifizierte Frauen mit Kindern, die ihre

berufliche Karriere weiter ausüben wollen. Denn die beratende Funktion kann gut

in familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen ausgeübt werden. Als Andrea Liede

alleinerziehend war, hat sie selbst davon profitieren können.



Eine der Frauen, die ebenfalls ihre Arbeitsbedingungen durch die Weiterbildung Seite 2 ► Seite 1 von 2

Voneinander lernenOliva Maitra ist seit 2014 Sifa und seit 2017 als Führungskraft in diesemBereich bei B·A·D in Oldenburg tätig. "Deutschland hat im Vergleich zu anderenEU-Ländern die dritthöchste Erwerbstätigenquote bei Frauen", erklärt sie. "Alsoist es doch selbstverständlich, dass hier auch eine weibliche Perspektive nötigist und der Arbeitsschutz nicht ausschließlich von Männern gestaltet wird."Maitra war Tischlerin und Innenarchitektin mit eigenem Planungsbüro, bevor sievor rund zehn Jahren die Weiterbildung zur Sifa machte. Heute bildet sie selbstaus und freut sich, dass sie auch zunehmend Frauen für diese Tätigkeit imArbeitsschutz begeistern kann. Gegenseitige Unterstützung ist ihr dabei wichtig,Netzwerken spielt eine große Rolle: "Damit es immer mehr Frauen im Arbeitsschutzgibt und wir voneinander lernen können."Frauen punkten durch Kombination von Know-how und EmpathieAuch Andrea Liede, die das B·A·D-Cluster Karlsruhe leitet, ist in der Ausbildungvon Sifas tätig. "Über Jahrzehnte hinweg war diese Ausbildung auf reintechnische Belange beschränkt", berichtet sie. Mit der neuen Ausbildungsordnungvon 2023 ist nun auch die Beratungskompetenz als wichtige Qualifikationhinzugekommen. Das macht das Berufsfeld aus ihrer Sicht für Frauen nochattraktiver. Für Andrea Liede ist es die "Kombination aus pragmatischerBeratung, Expertise und Empathie", die Frauen im Arbeitsschutz so erfolgreichmacht.Familienfreundliche ArbeitszeitenDer Job eigne sich perfekt für qualifizierte Frauen mit Kindern, die ihreberufliche Karriere weiter ausüben wollen. Denn die beratende Funktion kann gutin familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen ausgeübt werden. Als Andrea Liedealleinerziehend war, hat sie selbst davon profitieren können.Eine der Frauen, die ebenfalls ihre Arbeitsbedingungen durch die Weiterbildung