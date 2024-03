Hagen (ots) - Der Schritt von einer Teilzeit- zur Vollzeitkosmetikerin ist für

viele ein Lebenstraum - gleichzeitig ist er mit zahlreichen Herausforderungen

verbunden. Banu Suntharalingam, Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic,

steht Kosmetikerinnen mit ihrem Team zur Seite, um diesen Übergang erfolgreich

zu meistern. Mit ihrer Expertise hilft sie, geschäftliche Erfolge mit dem

eigenen Kosmetikstudio zu erzielen und Wachstumspotenziale voll auszuschöpfen.

In diesem Artikel verrät sie, was die größten Hürden auf diesem Weg sind und wie

sie überwunden werden können.



Viele Kosmetikerinnen träumen davon, ihre Leidenschaft Vollzeit zu verfolgen und

ein erfolgreiches Kosmetikstudio zu führen. Doch der Weg dorthin ist oft mit

Problemen gepflastert: Die Konkurrenz ist groß, die Kundengewinnung

herausfordernd und finanzielle Unsicherheiten stehen im Raum. Auch Selbstzweifel

und die Angst vor dem Scheitern können zusätzlich belasten. Nicht selten folgt

auch die Befürchtung, den Lebensunterhalt nicht sichern zu können. "Wer seine

inneren und äußeren Barrieren nicht überwindet, riskiert, in der Teilzeitarbeit

steckenzubleiben und seine wahren Potenziale nicht zu entfalten", mahnt Banu

Suntharalingam, Gründerin von Beautyholic.







Kosmetikbranche qualifiziert, sieht sich und ihr Team als Wegbereiter für den

Erfolg von anderen Kosmetikerinnen. "Der Schlüssel zum Erfolg liegt im richtigen

Mindset und in der stetigen Weiterentwicklung", betont sie. Beautyholic fußt auf

einem Konzept, das auf individueller Beratung, gezielten Schulungsmaßnahmen und

dem Aufbau eines effektiven Kundengewinnungssystems beruht. Das Ziel ist es,

Kosmetikstudios nicht nur bei der Kundenbindung, sondern auch bei der

Mitarbeitergewinnung und -führung zu unterstützen, um ein nachhaltiges Wachstum

zu erzielen. "Bei meiner Arbeit mit Kosmetikstudios erkenne ich eine langsame,

aber positive Entwicklung in Richtung des Unternehmertums. Mehr und mehr

Kosmetikerinnen sehen es als Business und nicht mehr als Hobby", so Banu

Suntharalingam.



Das richtige Mindset entwickeln



Um von Teilzeit- zu Vollzeitarbeit zu wechseln, müssen Kosmetikerinnen zunächst

ihr Selbstverständnis als Unternehmerinnen schärfen. Banu Suntharalingam

beobachtet, dass viele von ihnen zunächst nicht erkennen, dass ein erfolgreiches

Studio mit einer unternehmerischen Denkweise einhergeht. "Es ist essenziell,

sich nicht nur als Dienstleisterin, sondern als Geschäftsfrau zu sehen, die ein

Unternehmen führt", erklärt sie. "Ein Umdenken in Richtung Entwicklung und

Skalierung des Geschäfts ist notwendig, um langfristig erfolgreich zu sein. Seite 2 ► Seite 1 von 2

