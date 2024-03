Berlin (ots) -



- Nur 4 Prozent der Retail-Banken sind dafür aufgestellt, die Vorteile der

intelligenten Automatisierung, vorangetrieben durch Künstliche Intelligenz

(KI), voll auszuschöpfen

- 61 Prozent der Kunden von Retail-Banken haben sich direkt an einen

Ansprechpartner gewandt, weil sie mit den Chatbot-Lösungen unzufrieden waren

- Teams für das Onboarding der Kunden verbringen derzeit 91 Prozent ihrer Zeit

mit operativen und Compliance-Aufgaben



80 Prozent der Führungskräfte von Retail-Banken sind der Meinung, dass

generative KI einen bedeutenden Sprung in der Weiterentwicklung der

KI-Technologie darstellt. Allerdings haben nur 6 Prozent der Retail-Banken

tatsächlich eine Roadmap für eine unternehmensweite KI-gestützte Transformation

im großen Stil, so die Jubiläumsausgabe des World Retail Banking Report (https:/

/www.capgemini.com/insights/research-library/world-retail-banking-report/) des

Capgemini Research Institute, der heute zum 20. Mal erschien.





"Ein Jahr nachdem generative KI als zentrales Thema in den Vorstandsetagenangekommen ist, sehen wir die Gefahr, dass Banken technologisch abgehängtwerden, wenn sie nicht schnell begreifen, wie sie die Vorteile der neuenTechnologien auch umsetzen", so Klaus-Georg Meyer, Leiter Business andTechnology Innovation für Financial Services bei Capgemini in Deutschland. "Generative KI kann eine Leuchtturmwirkung haben, wenn sie verantwortungsbewusstund clever eingesetzt wird. Aber dafür muss sie verständlicher und transparenterwerden. Es ist an der Zeit einen Umgang mit KI zu entwickeln, der das dringendnötige Vertrauen und die Nähe zum Kunden bringt. Der Erfolg hängt dann letztlichvon einem ordentlichen Fahrplan ab, der den Hype in einen pragmatischen,nachvollziehbaren und messbaren Ansatz übersetzt."Infolge der makroökonomischen Unsicherheit sind viele Retail-Banken gezwungen,strategische Entscheidungen zu treffen, um die Herausforderungen für ihrebestehenden Geschäftsmodelle zu bewältigen. Produktivität und Effizienz stehendaher ganz oben auf der Prioritätenliste der befragten Bankmanager. Was dieTechnologie betrifft, so planen 70 Prozent der Banken CXOs, ihre Investitionenin die digitale Transformation bis 2024 um bis zu 10 Prozent zu steigern. DieStudie kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Banken noch nicht bereit sind, dieintelligente Transformation anzunehmen und zu skalieren, was die strategischeAnwendung von Spitzentechnologie wie KI, maschinelles Lernen und Gen-KI zurFörderung von Innovation und Effizienz umfasst.Banken müssen schnell handeln, um ein "Silent Failure" der generativen KI zu