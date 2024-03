Köln, Deutschland, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Internationalen

Eisenwarenmesse 2024, die vom 3. bis 6. März in Köln stattfindet, stellen rund

3.000 Aussteller aus aller Welt ihre Produkte vor. Aus der Türkei präsentieren

129 Unternehmen ihre Produkte. Der türkische Verband der Exporteure von Eisen-

und Nichteisenmetallen, kurz: IDDMIB, ist mit einem eigenen Informationsstand

auf der Messe vertreten und zeigt dort die neuesten Entwicklungen und Produkte.

Der IDDMIB vertritt 8.000 Mitglieder der Branche.



Türkische Unternehmen nehmen seit mehr als 40 Jahren an Messen in Europa, Asien

und den USA teil und haben so maßgeblich zur Etablierung der Marke "Turkish

Hardware" im internationalen Markt beigetragen. Im Bereich der Kupfer- und

Aluminiumrohrverbindungen gilt die türkische Eisenwarenindustrie als ein

führender Anbieter im internationalen Wettbewerb.





Die Produkte der Eisenwarenindustrie verteilen sich auf Produktgruppen wieHandwerkszeuge, Industriebedarf, Verbindungselemente und Sanitärinstallationen.Das Exportvolumen des Sektors beläuft sich auf 4,07 Millionen Tonnen in 210Länder. 2023 erwirtschaftete die Branche bei der Ausfuhr in die zehn wichtigstenLänder einen Wert von 5,41 Milliarden US-Dollar, so erläutert Cetin Tecdelioglu,Präsident des IDDMIB, vor Ort. Wichtigstes Exportland war Deutschland mit einemGesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar. 37,77 Prozent aller türkischenEisenwarenexporte gehen nach Europa.Im internationalen Handel liegen türkische Unternehmen beim Export vonKupferrohren und -fittings in Europa auf Platz 6, weltweit auf Platz 17. BeimExport von Rohrformstücken aus Aluminium stehen Unternehmen aus der Türkei aufRang 11, weltweit auf Rang 22.Tecdeglioglu betont die Relevanz der Messe für türkische Unternehmen: "Dertürkische Eisenwarensektor ist ein wichtiger Zulieferer für Bau,Automobilfertigung, Energie, Verteidigung und andere Wirtschaftsbereiche undfertigt unter anderem Befestigungselemente, Schlösser und Handwerkszeuge, um nureinige Beispiele zu nennen. Der Ausfuhrwert aller Exporte belief sich 2023 auf11,65 Milliarden US-Dollar. Der Sektor hat im vergangenen Jahr seineWertschöpfung gesteigert und ist mit seinen nachhaltigen Wachstumszielen weiterauf Erfolgskurs."Über IDDMIB - Istanbuler Verband der Exporteure von Eisen- undNichteisenmetallenDer Istanbuler Verband der Exporteure von Eisen- und Nichteisenmetallen (IDDMIB)ist eine Vereinigung mit 8.000 Mitgliedern (Stand: 2024), die im Jahr 1986 inIstanbul gegründet wurde.Die IDDMIB engagiert sich aktiv für die Förderung des Exports, dieDiversifizierung der Exportprodukte und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeitder Branche. Dazu zählen auch internationale Messebeteiligungen, sektoraleHandelsdelegationen, Clustering-Projekte sowie innovative Exportinitiativen wiedie digitale Plattform www.turkishhardware365. Die Plattform stellt tausende vontürkischen Unternehmen und zehntausende von "Made in Türkiye"- Produkten vor.Dabei hält der Verband sich strikt an die EU-Kohlenstoffverordnung und treibtden grünen Wandel voran, indem es unter anderem ein wesentlicher undumweltfreundlicher Akteur in der Lieferkette der EU bleibt.Der Verband der Exporteure von Eisen- und Nichteisenmetallen in Istanbulbewertet in Sitzungen und Workshops mit Vertretern führender Unternehmen undVerbände des Sektors Vorschläge und Aktivitäten zur Verbesserung der Exporte,erarbeitet Lösungen für Branchenfragen und führt Studien durch.Der Informationsstand der IDDMIB befindet sich in Halle 10.2, / B-018.