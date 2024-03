San Francisco, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

Implementierungsdienste, hat eine strategische Investition von Databricks

Ventures erhalten, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu

unterstützen. Der Fokus von Entrada im Databricks-Ökosystem liegt auf der

Beschleunigung der Wertschöpfung durch branchenorientierte Data + AI-Lösungen.



"Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Databricks

durch die strategische Investition in Entrada. Die Service-Innovationen von

Entrada ermöglichen es den Kunden, die Vorteile der Databricks-Technologie

schnell zu nutzen. Unsere Mission ist es, den Kunden die Einführung von KI und

modernen Datentechnologien zu vereinfachen. Gepaart mit unserer

Branchenexpertise wollen wir unseren Kunden helfen, schneller voranzukommen",

erklärt Trey Roldan, Geschäftsführer von Entrada.





"Auf Databricks fokussierte Beratungs- und Implementierungspartner sindentscheidend für das Wachstum des Databricks-Ökosystems. Das Entrada-Teambesteht aus Branchenveteranen, und Entrada hat sich als Boutique-Partner durchseinen Fokus auf Branchenexpertise und globale Lieferung hervorgetan. Wir sindbegeistert, unsere Partnerschaft mit dieser strategischen Investition zuerweitern und freuen uns darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihreKI-Ziele schneller zu erreichen", sagt Kori O'Brien, Senior Vizepräsident fürPartnerschaften bei Databricks.Die Investition erfolgt kurz nachdem Entrada eine Reihe von Lösungenveröffentlicht hat, die Kunden von der Anfangsphase ihrerDatabricks-Implementierung bis hin zur Einführung fortgeschrittener Funktionenwie Generative AI begleiten sollen. Das "AI + Data Maturity Assessment" vonEntrada liefert eine maßgeschneiderte Bewertung und orientiert sich anbranchenführenden Praktiken und bietet umsetzbare Einblicke in die aktuellenDaten- und KI-Fähigkeiten. Die Realisierung des Wertes der Databricks DataIntelligence Platform wird durch die "Race to the Lakehouse"-Lösung von Entradabeschleunigt, die es Kunden ermöglicht, die Plattform innerhalb von acht Wochenzu nutzen. Die "Modern Data Connectivity"-Lösung von Entrada ermöglicht dieNutzung von Drittanbieterdaten für fortschrittliche Analysen und KI sowie dieDatenmonetarisierung. Um zu erfahren, wie Entrada die KI-Entwicklung in IhremUnternehmen vorantreiben kann, besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=