Up!Rotterdam veranstaltet am 28. und 29. Mai 2024 zusammen mit mehr als 50öffentlichen und privaten Co-Creation-Partnerorganisationen die fünfte Ausgabedes Upstream Festivals. Upstream bringt mehr als 2000 Start-up- undScale-up-Gründende, Investierende, innovative Unternehmen und KMU sowiepolitische Entscheidungstragende zusammen, um Kooperationen und Innovationen zufördern. Das Festival ist ein Treffpunkt für nationale und internationaleTeilnehmende aus verschiedenen innovativen europäischen Start-up-Gemeinschaften,einschließlich Städte wie Berlin, München und Hamburg, in Rotterdam, der Stadtmit der besten Vernetzung Europas (https://en.rotterdampartners.nl/news/fdi-intelligence-rotterdam-is-europes-best-connected-large-european-city/) .Gemeinsam eine zukunftsfähige Wirtschaft gestaltenAlle Aspekte des einflussreichsten jährlichen Start-up-Festivals in denNiederlanden dienen dazu, die Changemaker von heute zu vernetzen, umInnovationen für eine digitale, nachhaltige und inklusive Zukunft zu entwickeln."Mit der Jubiläumsausgabe von Upstream zeigen wir unser kontinuierlichesEngagement für die Unterstützung von Start-ups und Scale-ups, die nachhaltigesWachstum fördern. Nachhaltiges Wachstum war vom ersten Tag an, also vor fünfJahren, das Herzstück des Festivals und ist heute wichtiger denn je. Ich bingespannt darauf, wie die Unternehmergemeinschaft rund um Upstream weiter gedeihtund von Jahr zu Jahr stärker wird." - Lars Crama, Direktor Up!RotterdamDas umfangreiche zweitägige Programm mit verschiedenen persönlichenVeranstaltungsformaten wird voraussichtlich 2.000 Personen zusammenbringen. Dazugehören Expertenrunden, Interviews mit Gründenden, CEO-Dinner undPräsentationsmöglichkeiten für Investierende und Kaufinteressenten, diewertvolle Verbindungen und erfolgreiche Begegnungen zwischen Start-ups undScale-ups sowie Investierenden und Unternehmen schaffen. Upstream bietet aucheine Diskussionsplattform für Gründende, um gemeinsame Herausforderungen undHindernisse bei der Skalierung ihrer Unternehmen mit anderen Unternehmenden zubesprechen."Beim Upstream Festival Dinner lernte ich Peter Goedvolk kennen, einenrenommierten Unternehmer aus Rotterdam und Gründer der Investmentfirma First