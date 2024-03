--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

https://ots.de/wYNJGZ

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Verunsicherung bei der Kostentwicklung: 36 Prozent der Deutschen haben auf denKauf eines Autos aufgrund gestiegener Preise verzichtet.- Verunsicherung bei der Mobilitätswende: 51 Prozent der Deutschen glauben nichtdaran, dass das E-Auto das Verbrennerauto ersetzen wird.- Verunsicherung gegenüber asiatischen Automobilherstellern: 90 Prozent derDeutschen haben ein positives Bild von europäischen Automarken, aktuell nur 41Prozent von chinesischen.Der Automarkt durchläuft eine Phase tiefgreifender Veränderungen. SteigendePreise, die Elektrifizierung des Antriebs und neue starke Wettbewerber aus Asienstellen nicht nur die traditionelle Autoindustrie vor enorme Herausforderungen,sondern auch die Verbraucher:innen. Das Automobilbarometer 2024 "Motorists arein a fog" von Consors Finanz zeigt, wie schwer es ihnen gerade fällt, eineKaufentscheidung bezüglich eines Autos zu treffen. Mehr als die Hälfte derbefragten Deutschen finden das schwierig oder sehr schwierig. Weltweit trifft esauf rund sechs von zehn befragten Personen zu. Zugleich können sich nach wie vornur die wenigsten eine Welt ohne Pkw vorstellen. 76 Prozent in Deutschland und80 Prozent weltweit glauben, dass das Auto in Zukunft eine genauso oder sogarstärkere Rolle in der mobilen Gesellschaft spielen wird. Es ist also zwingenderforderlich, Orientierung und Richtung zu geben.Verunsicherung auf allen EbenenDie Gründe, warum die Autofahrer:innen sich derzeit mit der Kaufentscheidungschwertun, sind vielfältig. Da ist zunächst der finanzielle Aspekt. 36 Prozentder befragten Deutschen haben auf die Anschaffung eines Autos jüngst aufgrundgestiegener Preise verzichtet (36 Prozent weltweit).28 Prozent der befragten Deutschen, die ein Auto frühestens in einem Jahr kaufenwollen, haben aktuell schlichtweg nicht die finanziellen Ressourcen (33 Prozentweltweit). Weitere Fragezeichen kommen hinzu: 21 Prozent derjenigen, die erstspäter ein Auto kaufen möchten, sind zögerlich, weil sie nicht wissen, welchesAuto sie kaufen sollen (weltweit 17 Prozent). Noch einmal 15 Prozent wollenlieber abwarten, welche Regularien und Verbote mit Blick auf eine grüneMobilität eingeführt werden (13 Prozent weltweit).Von Elektromobilität nicht restlos überzeugtSkeptisch bleiben insbesondere die deutschen Befragten auch bei derAntriebswende. 51 Prozent der Deutschen im Vergleich zu 46 Prozent weltweit