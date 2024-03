Seite 2 ► Seite 1 von 2

Worms (ots) - Die eigene Stimme auch beruflich nutzen, klingt für viele nacheinem Traum - doch mit einer Karriere als Sprecher wird dies zur Realität.Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy und Profisprecher,unterstützt Interessierte dabei, mit der eigenen Stimme erfolgreich zu werden.Hierzu bietet er Kurse für Sprecherausbildungen an und ermöglicht es soEinsteigern, etablierten Sprechern, Schauspielern und Sängern, sich mit ihrerStimme einen lukrativen Nebenverdienst aufzubauen. Dabei coacht er seine Schülernicht nur im Hinblick auf das stimmliche Können, sondern legt seinen Fokusbewusst auf den fachkundigen Umgang mit dem technischen Equipment. Weshalb dieInvestition in eine leistungsstarke Anlage keine kostspielige Angelegenheit istund wie angehende Sprecher mit der Technik vertraut werden, erklärt der Expertein diesem Beitrag.Viele Nachwuchssprecher beeindrucken durch eine klangvolle Stimme und dieFähigkeit, Texte wirkungsvoll vorzutragen. Doch in etlichen Fällen sitzt derZweifel tief, ob eine Karriere auf dem durch starke Konkurrenz geprägtenSprechermarkt für Quereinsteiger überhaupt machbar ist. Warum der Traum voneiner Laufbahn als Profisprecher in der Regel nicht verwirklicht wird, hatvielerlei Gründe. Zum einen halten zahlreiche Talente den Einstieg in dasSprecher-Business für zu kompliziert, zum anderen herrscht noch stets dieweitverbreitete Annahme, eine funktionierende Karriere als Sprecher sei nur miteinem Hochschul-Diplom möglich. Ein weiterer Grund, der Menschen daran hindert,sich für den Beruf des Sprechers zu entscheiden, ist die Angst vor demtechnischen Equipment. "Immer wieder stelle ich fest, dass meine Schülerzunächst glauben, eine professionelle Ausstattung sei unerschwinglich oder vielzu komplex in der Handhabung - doch dem ist nicht so", erklärt Patrick Khatrao,Geschäftsführer der Golden Voice Academy."Daher möchte ich unseren Coaching-Teilnehmern dabei helfen, die nötigenVoraussetzungen für den Sprecherberuf besser zu verstehen und effektive Schrittein ihrem Traumberuf zu unternehmen", fährt der Profisprecher fort. Bereits inseiner Jugend beschloss der Sprecher, seine Stimme eines Tages beruflich nutzenzu wollen. Doch zunächst schien der traditionelle Sprechermarkt fürQuereinsteiger unzugänglich. Erst die Kooperation mit einem Autor, welche überAudible stattfand, führte schließlich zum beruflichen Durchbruch PatrickKhatraos und markiert den Anfang seiner steilen Karriere als professionellerSprecher. Übrigens: Noch immer vertraut der Sprecher demselben Mikrofon, welcheser sich seinerzeit speziell für sein erstes Projekt zugelegt hat. Seither ist es