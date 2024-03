Hamburg / Borken (ots) - Mit Beginn des neuen Jahres knüpft die netgo group an

das dynamische Wachstum in 2023 an: Das Waterland-Portfoliounternehmen und einer

der bundesweit führenden IT-Dienstleister übernimmt den DATEV-Spezialisten

msystems. Damit baut der Bereich netgo tax seine Marktposition als

deutschlandweit führender IT-Spezialist für Steuerberatungs- und

Wirtschaftsprüfungskanzleien weiter aus und stärkt sein Serviceangebot.



Die msystems IT-Solutions GmbH aus Herxheim in Rheinland-Pfalz hat sich seit der

Gründung im Jahr 2005 zu einem etablierten Partner für über 300 regionale

Unternehmen entwickelt, indem sie maßgeschneiderte IT-Lösungen anbietet. Mit

langjähriger umfassender Erfahrung und einem spezialisierten Leistungsportfolio

betreut msystems Steuerkanzleien, Anwaltskanzleien,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und mittelständische Unternehmen.







den führenden One-Stop-Shops im Bereich IT-Dienstleistungen für den Mittelstand.

Das ganzheitliche Leistungsportfolio umfasst Cloud Services, Managed Services,

IT-Security-Konzepte, IT-Infrastruktur und individuell zugeschnittene

Softwarelösungen als Pfeiler einer zukunftsweisenden IT-Landschaft und digital

geprägter Geschäftsmodelle.



Gemeinsam mit Waterland arbeitet die netgo group seit 2019 erfolgreich an einer

ambitionierten Buy-&-Build-Strategie in einem fragmentierten Markt - mit Erfolg:

Bereits 2023 hatte netgo mit den Übernahmen der nitsche Gruppe und Glöckler &

Lauer den auf DATEV-Anwendungen spezialisierten Bereich netgo tax bereits weiter

ausgebaut. Zuletzt erweiterte netgo sein Portfolio durch die Akquisition des

Spezialisten für Enterprise Content Management und Dokumentenmanagement,

CONTENiT, gefolgt von der Übernahme des Managed Cloud Providers ITgration im

November 2023.



Der jüngste Zukauf von msystems reiht sich ein in eine Serie von bis dato

insgesamt 13 strategischen Add-on-Akquisitionen, die netgo mit Unterstützung des

Mehrheitsgesellschafters Waterland in den vergangenen Jahren abschließen konnte.

msystems Gründer und Geschäftsführer Jan Frederik Mattes erweitert neben Markus

Nitsche, Stefan Koch-Niehues und Oliver Günter nun die Geschäftsführung der

netgo tax. Christoph Hampel - ebenfalls Geschäftsführer von msystems - übernimmt

eine leitende Position bei netgo tax.



"Die Übernahme von msystems stärkt nicht nur unsere führende Position mit netgo

tax, sondern bereichert uns auch um fast zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der

Kanzleidienstleistungen", so Dr. Oliver Mauss, CEO von netgo . "Als anerkannter

Solution- und Corporate-Partner von DATEV, spezialisiert auf die Anforderungen

