Hamburg (ots) - Der Ruf nach einer modernen, digitalen Verwaltung in Europa ist

laut. Benötigt werden mehr Effizienz sowie schnellere, bequemere

Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen. Doch auf dem Weg zu diesem Ziel

lassen Verwaltungen europaweit viel Potenzial liegen. Die öffentlichen

Institutionen schöpfen die Möglichkeiten, die Unternehmen aus dem Bereich

Government Technology (GovTechs) bieten, nur zu einem Bruchteil aus. 200

Milliarden Euro könnten zusätzlich pro Jahr in Innovationen fließen, die Europas

Behörden zukunftsfähig machen. Das ergibt eine Analyse zur öffentlichen

Beschaffung in Europa von Sopra Steria und GovMind.



Die Bewältigung zahlreicher Herausforderungen wie Klimawandel, Konflikte,

demografischer Wandel und stagnierendes Wirtschaftswachstum in Europa lässt

derzeit sowohl politisch als auch finanziell nur wenig Spielraum für neue,

ehrgeizige Maßnahmen. Gleichzeitig wächst der Druck auf Behörden, ihre internen

Prozesse und Dienstleistungen durch die Digitalisierung effizienter zu gestalten

- nicht zuletzt deswegen, weil die EU-Kommission das kommende Jahrzehnt zur

"digitalen Dekade Europas" machen und dafür Richtlinien und Vorschriften zum

E-Government auf den Weg bringen möchte.







strategischen Beschaffungswesen. Konkret heißt das, stärker auf innovative

Lösungen von GovTechs zu setzen. Vorteile sind beispielsweise schnellere und

bequemere Dienstleistungen, ein verringerter Verwaltungsaufwand und mehr

Vertrauen in die öffentliche Verwaltung. Der Einsatz von GovTech-Innovationen

stimuliert zudem das Unternehmertum und das Wirtschaftswachstum in den

jeweiligen Ländern Europas und schafft ein wettbewerbsfähigeres

Technologie-Ökosystem.



200 Milliarden Euro ungenutztes GovTech-Potenzial - jährlich



Bisher schöpft der öffentliche Sektor seine Möglichkeiten nicht aus. Wie groß

die Lücke zwischen dem Innovationspotenzial und der tatsächlichen

Auftragsvergabe ist, zeigt eine Rechnung von Sopra Steria auf Basis von

GovMind-Daten: Öffentliche Verwaltungen in Europa beschaffen jährlich Waren und

Dienstleistungen im Wert von rund 2,75 Billionen Euro - doch nur ein sehr

kleiner Anteil, genauer ein viertel Prozent (6,4 Milliarden Euro), entfällt auf

GovTech-Lösungen. Würden sich Behörden umorientieren und mehr Aufträge an

GovTechs statt an traditionelle Unternehmen vergeben, könnten 7,5 bis neun

Prozent des gesamten Beschaffungsvolumens in die Digitalisierung fließen. Das

entspricht einem Wert von mehr als 200 Milliarden Euro.



"Durch die Realisierung des GovTech-Potenzials von rund 200 Milliarden Euro kann

