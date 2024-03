BERLIN (dpa-AFX) - Medien- und Musikmanager haben einen Rechtsrahmen für eine faire Vergütung von Urhebern gefordert, damit Künstliche Intelligenz (KI) für Journalisten und Künstler zur Chance und nicht zur Bedrohung werde. Die KI-Verordnung der Europäischen Union biete dafür eine gute Grundlage, sagte Frank Briegmann von Universal Music und Deutsche Grammophon am Dienstag in Berlin bei einem KI-Gipfel im Bundesjustizministerium. Notwendig seien neben der Kennzeichnung KI-generierter Musik eine Genehmigungspflicht für die Nutzung kreativer Inhalte sowie Transparenz, was die Verwendung von Trainingsdaten für die KI angehe. Ansonsten drohe eine "Zerstörung der Kreativindustrie".

Bei der Weiterverarbeitung von Informationen sowie bei Bildauswahl, Layout und Fehlerkorrektur gebe es für generative KI viele Anwendungsmöglichkeiten im Journalismus, sagte der Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, in einer Videobotschaft. Die unkonventionelle Analyse und die Aufgaben eines Reporters werde KI aber nicht übernehmen können. Damit Verlage in diese wichtigen Tätigkeiten investierten, sei ein starkes Urheberrecht notwendig, betonte Döpfner. Sonst werde es in Zukunft keine Vielfalt im Journalismus mehr geben - "dann wird die Landschaft austrocknen".