Tielt, Belgien / Geisenheim, Deutschland (ots) - In der Kunststoff-Industrie

wächst der Bedarf an nachhaltigen Produkten sprunghaft. Zur Deckung des Bedarfs

hat einer der führenden Hersteller von Polycarbonat-Platten - die Exolon Group -

das Projekt "Closing the loop" ins Leben gerufen. Exolon Group-Kunden bekommen

bereits beim Kauf von Neumaterial den geeigneten Recycling-Partner für

Verschnitt und Altmaterial an die Hand: die Geisenheimer Pekutherm, die bereits

seit Jahren ein tragfähiges und etabliertes Sammel- und Recycling-Konzept für

hochwertige Thermoplaste umsetzt. "Wir wollen einen deutlichen Beitrag zur

Kreislaufwirtschaft leisten und bauen unser eigenes Portfolio an Produkten mit

Recycling-Komponenten weiter aus. Mit dem ECORANGE Steg- und

Massivplattensortiment, das wir jüngst um die Plattentypen rECO und rECOplus

ergänzt haben, reduzieren wir massiv den ökologischen Fußabdruck. Wir wollten

jedoch noch einen Schritt weitergehen: Jeder unserer Kunden kann bei unserem

Partner Pekutherm Sammelboxen für Altmaterial und Verschnitt anfordern und über

diese Einlieferungen das für unser 'Closing-the-Loop'-Projekt nötige Rohmaterial

liefern", sagt Wim Van Eynde, Head of Product Management bei der Exolon Group.



Pekutherm seit Jahren führend im Kunststoff-Recycling







vor Jahren ein eigenständiges und herstellerunabhängiges Recycling-System für

thermoplastische Materialien wie Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat (PC)

entwickelt, das mittlerweile als Partnerprogramm für Kunststoffverarbeiter zur

Verfügung steht. "Das Material wird direkt vor Ort beim Verarbeiter

thermoplastischer Halbzeuge gesammelt. Die dazu nötigen klappbaren und

platzsparenden Sammelcontainer stellen wir zur Verfügung. Diese Ecoboxen werden

von uns dann wieder abgeholt, die Menge für die Einlieferer sogar vergütet und

dann in unserem Werk sortiert, aufbereitet und granuliert. Damit erfüllen wir

die zu einem Closed-Loop-Verfahren nötige Reinheit. Das Granulat liefern wir

Herstellern wie der Exolon Group zu, die so neues Material mit deutlich weniger

Belastung für die Umwelt produzieren können", erklärt Heiko Pfister,

Geschäftsführer von Pekutherm. Bei der Exolon Group werden je nach

Plattenmaterial unterschiedliche Mengen Rezyklat beigemischt: Bei den bisherigen

nachhaltigen Plattentypen ECO werden mindestens 40 Prozent Mahlgut eingesetzt,

die Massivplatten des Typs rECO bestehen aus 50 bis fast 100 Prozent

Pre-Consumer-Abfall. Hier wird beispielsweise der Verschnitt von Verarbeitern

genutzt, um die Ökobilanz neuer Produkte zu verbessern.



Recycling-Siegel für Partner



Bei den Polyesterplatten des Typs rECOplus setzt die Exolon Group Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das auf Kunststoff-Recycling spezialisierte Unternehmen Pekutherm hat bereitsvor Jahren ein eigenständiges und herstellerunabhängiges Recycling-System fürthermoplastische Materialien wie Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat (PC)entwickelt, das mittlerweile als Partnerprogramm für Kunststoffverarbeiter zurVerfügung steht. "Das Material wird direkt vor Ort beim Verarbeiterthermoplastischer Halbzeuge gesammelt. Die dazu nötigen klappbaren undplatzsparenden Sammelcontainer stellen wir zur Verfügung. Diese Ecoboxen werdenvon uns dann wieder abgeholt, die Menge für die Einlieferer sogar vergütet unddann in unserem Werk sortiert, aufbereitet und granuliert. Damit erfüllen wirdie zu einem Closed-Loop-Verfahren nötige Reinheit. Das Granulat liefern wirHerstellern wie der Exolon Group zu, die so neues Material mit deutlich wenigerBelastung für die Umwelt produzieren können", erklärt Heiko Pfister,Geschäftsführer von Pekutherm. Bei der Exolon Group werden je nachPlattenmaterial unterschiedliche Mengen Rezyklat beigemischt: Bei den bisherigennachhaltigen Plattentypen ECO werden mindestens 40 Prozent Mahlgut eingesetzt,die Massivplatten des Typs rECO bestehen aus 50 bis fast 100 ProzentPre-Consumer-Abfall. Hier wird beispielsweise der Verschnitt von Verarbeiterngenutzt, um die Ökobilanz neuer Produkte zu verbessern.Recycling-Siegel für PartnerBei den Polyesterplatten des Typs rECOplus setzt die Exolon Group