Die Super-Micro-Aktie hat den Montagshandel erneut mit einem dicken Plus von knapp 19 Prozent und einem neuen Allzeithoch von 1.074,34 US-Dollar pro Aktie beendet, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen noch in diesem Monat in den S&P 500 Index aufgenommen werden soll. Damit hat der Server- und Softwareanbieter in den letzten zwölf Monaten fast 1.000 Prozent zugelegt und stellt sogar die Rallye von Nvidia im gleichen Zeitraum in den Schatten. Nvidia könnte damit schon bald als beste Aktie im S&P 500 entthront werden.

Allein in diesem Jahr hat sich die Marktkapitalisierung von Super Micro um rund 44 Milliarden US-Dollar erhöht, was den Gesamtwert des Unternehmens auf etwa 60 Milliarden US-Dollar ansteigen lässt.

"Es macht Sinn, dass es in den S&P aufgenommen wird", zitiert Bloomberg Shana Sisely, CEO von Banrion Capital Management LLC. "Es könnte den S&P tatsächlich nach oben treiben, weil es jetzt einen anderen Namen als Nvidia gibt, der die Rendite antreibt."

Und weiter: "Für Leute, die denken, dass dies bedeutet, dass Super Micro Computer plötzlich noch mehr ansteigt, würde ich das abmildern. Nach dem Abschluss der Aufnahme sieht man normalerweise, dass die Aktie ein wenig nachgibt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.