Höhepunkte:

- Robuster Silberhauptgehalt: Wie Fresnillo, der Betreiber des Projekts, berichtet, wird der Silbergehalt bei Juanicipio bis 2024 voraussichtlich zwischen 380 und 420 Gramm pro Tonne (g/t) liegen, was ein beträchtliches Silberproduktionspotenzial bedeutet.

- Nominalkapazität: Die Anlage wird voraussichtlich mit der Nennkapazität pro Betriebstag und einer effektiven Auslastung von 91 % betrieben, was eine gleichmäßige und effiziente Produktion gewährleistet.

- Technischer Bericht im Plan: MAG bleibt im Zeitplan, um seinen aktualisierten technischen Bericht bis zum Ende des 1. Quartals 2024 zu veröffentlichen, der eine definitivere Prognose liefert und unseren Ausblick für die Mine Juanicipio festigt

"Nach einer sehr erfolgreichen Anlauf- und Hochlaufphase im Jahr 2023 läuft die Mine Juanicipio nun im Dauerbetrieb mit robusten Silbergehalten und der Betrieb beginnt, von der zunehmenden Effizienz zu profitieren", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. "Mit der bevorstehenden Veröffentlichung unseres aktualisierten technischen Berichts können wir uns ein noch klareres Bild von der spannenden Zukunft von Juanicipio und MAG Silver machen."

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Edelmetallprojekte auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. MAG Silver entwickelt sich durch seine (44%) Joint-Venture-Beteiligung an der 4.000 Tonnen pro Tag (tpd) großen Mine Juanicipio, die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst viel versprechende Ziele anvisiert. MAG Silver führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.