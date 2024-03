Aarhus (ots) - Das dänische Unternehmen F (https://formalize.com/)

https://formalize.com/de , das für Whistleblower Software bekannt ist, sammelt

in einer A-Series-Finanzierung 15 Millionen Euro ein und gibt die Einführung

seiner neuen Compliance-Operations-Plattform bekannt. Ziel des Unternehmens ist

es, Europas führender Anbieter von Compliance-Software zu werden.



Die Compliance-Operations-Software von Formalize wurde speziell für die

Verwaltung und Automatisierung von Compliance-Prozessen für eine Reihe

verschiedener Verwendungsformen entwickelt, darunter DSGVO, GRC, ISMS und mehr.

Whistleblower Software by Formalize pflegt im deutschsprachigen Raum enge

Geschäftsbeziehungen zu Compliance-Experten wie zum Beispiel Göhmann, Bird& Bird

und BDO und zählt Kunden wie, Develey, Emma und Der grüne Punkt in Deutschland

sowie Sacher, Manner und Almdudler in Österreich zum Portfolio. Im DACH-Raum hat

sich das System bereits etabliert und wird von über 3.000 Organisationen

genutzt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Steigender Bedarf an Compliance-ToolsDie Europäische Union stellt strenge Regeln an private und öffentlicheEinrichtungen. Die Komplexität dieser rechtlichen Anforderungen und dieBeibehaltung einer klaren Datenstruktur stellen für Unternehmen jedoch oft einegroße Herausforderung dar. Mit der neuen Compliance-Plattform unterstütztFormalize Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren und sich auf ihrGeschäft fokussieren zu können."Aufgrund der verschärften Compliance-Vorschriften der EU ist der Standardansatzfür Compliance-Prozesse für viele Unternehmen nicht mehr umsetzbar. Durch dieAutomatisierung der Prozesse unterstützt Formalize Unternehmen dabei, diesenAnforderungen gerecht zu werden. Die Plattform passt sich an die spezifischenBedürfnisse des Unternehmens an, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen",kommentiert Gründer und CEO Jakob Lilholm.Hauptinvestor in der Finanzierungsrunde ist das europäische Venture-CapitalBlackFin Tech, das in Formalize und dem Markt ein großes Potenzial sieht:"Durch die verschärften Compliance-Anforderungen, die Unternehmen in der EU nuneinhalten müssen, ist die Nachfrage nach der Automatisierung vonCompliance-Prozessen und -Berichten enorm. Formalize hat mit seinerWhistleblower Software ein benutzerfreundliches und marktführendes Produktentwickelt, mit dem Unternehmen Zeit sparen und gleichzeitig immer den Überblicküber ihre Compliance- und Regulierungsanforderungen erhalten", erklärt MicheleForadori, Investment Director bei BlackFin.Plattform automatisiert Compliance-ProzesseFormalize war in der Vergangenheit in erster Linie für sein Hinweisgebersystem