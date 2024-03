Dogern (ots) - Mit einem Umsatz von ca. 259,1 Mio. Euro verzeichnet die Sedus

Stoll AG im Jahr 2023 ein Wachstum von +8,8% im Vergleich zum Vorjahr und liegt

damit deutlich über dem Marktwachstum der Branche (+0,6% im Vergleich zum

Vorjahr). Auch die Auftragseingangszahlen liegen mit ca. 247,3 Mio. Euro auf

Rekordniveau und bieten Rückenwind für das Jahr 2024.



"Im letzten Jahr ist die Sedus Stoll AG profitabel gewachsen," erklärt Daniel

Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll AG. "Die innovativen und

trendorientierten Produktentwicklungen mit dem klaren Fokus auf die

Anforderungen der neuen Arbeitswelten schlagen sich im Umsatzwachstum 2023 der

Sedus Stoll Gruppe nieder. In enger Zusammenarbeit mit den Fachhändlern merken

wir bei der Umsetzung von Großprojekten immer stärker, dass Unternehmenskulturen

agiler und adaptiver werden - und darauf reagieren wir. Unsere Produktneuheiten

2024 werden nicht nur den Trends folgen, sondern diese aktiv mitgestalten."





Die Inbetriebnahme der neuen Fertigungsanlage "Futura 2" im September 2023 amStandort Geseke hat die positive Entwicklung angekurbelt: Mit "Futura 2" hatSedus zusätzliche Kapazitäten aufgebaut, um Auslastungsspitzen schneller gerechtzu werden. Durch das automatisierte Plattenschnittverfahren wurdenDurchlaufzeiten reduziert und Produktionsabläufe deutlich beschleunigt mit demErgebnis, dass der Büromöbelhersteller bei den gestiegenen Umsätzen der letztenbeiden Jahre die Liefertermintreue wieder auf das von Sedus gewohnte Zielniveauheben konnte."Work and the City ": Mit neuen Innovationen in das Jahr 2024 gestartetIn das neue Jahr startete Sedus direkt mit dem ersten Launch-Intervall: Unterdem Motto "Work and the City - the Temptation Office" führte das Unternehmenzahlreiche Einrichtungslösungen, die die neusten Trends aufgreifen und eineAntwort auf die Frage, wie die urbane Arbeitswelt aussehen könnte, in den Marktein. Für mehr Home-Feeling im Büro sorgt ab sofort se:living. Kreiert vomrenommierten italienischen Designer Robin Rizzini, markiert das exklusive Sofaeine bemerkenswerte Synthese aus heimischem Komfort und professionellerFunktionalität. Weitere Neuheiten sind unter anderem der neue hybride Drehstuhlse:flair, der nachhaltige Loungesessel se:lounge light oder se:lab flip, einTisch, der Networking im Büro unglaublich leicht macht."Angesichts des wachsenden Verlangens nach einer harmonischeren Balance zwischenBerufs- und Privatleben wird es immer wichtiger, Arbeitsumgebungen so zu