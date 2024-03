Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Spätestens ab dem Jahr 2026 wird es verpflichtend: Unternehmenmit mehr als 250 Mitarbeitern müssen gemäß der Corporate SustainabilityReporting Directive (CSRD) (https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en?etrans=de&prefLang=de#modal) der EU-Komission einenjährlichen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Die Entwicklungen der letzten Jahrezeigen zudem, dass eine frühzeitige Implementierung solcher Regularien einVorteil im Wettbewerb ist. "Das allgemeine Bestreben nach mehr Nachhaltigkeithilft den Unternehmen, die eigene CO2-Bilanz zu optimieren. Häufig wird dieFrage danach gestellt, auf welcher Datenbasis ein Nachhaltigkeits-Reportingerstellt werden sollte. Nur ein System in Unternehmen besitzt die nötigeInformationsverfügbarkeit aus den verschiedensten Bereichen und hat dasOptimieren aller Prozesse als Aufgabe: Das ERP-System", erklärt Christian Biebl,Geschäftsführer des Software-Unternehmens PLANAT (http://www.planat.de/) . DasUnternehmen mit Sitz in Stuttgart ist Entwickler der speziell auf produzierendeBetriebe zugeschnittenen ERP-Lösung FEPA. In einem zentralen IT-System wiebeispielsweise dem FEPA-ERP laufen eine Vielzahl von Prozessen zusammen, dieallesamt ein Ziel haben: Nachhaltigkeit - zunächst allerdings auf den optimalenEinsatz der Betriebsressourcen zur Verbesserung des Betriebsergebnissesausgerichtet.Transparenz schafft Grundlage für OptimierungDiese Zielsetzung kann ebenso auf den Schutz der Umwelt übertragen werden. DieDaten, die im ERP-System aus den verschiedensten Abteilungen erhoben werden,können zukünftig auch die Grundlage für die Erstellung einesNachhaltigkeits-Reports sein. Steigende Energie- und schwankende Rohstoffpreise sind aktuell unternehmerisch relevante Gründe, die bisherigen Versorgungs- undVerbrauchskonzepte eines Unternehmen zu überdenken und Einsparpotenziale zuerschließen. Unternehmen, die bereits ERP-Systeme im Einsatz haben, nutzen schonheute verlässliche Messgrößen für Optimierungen - in erster Linie bezogen aufRohstoff- und Personaleinsatz und Produktionsplanung. "Eine funktionaleERP-Lösung schafft in erster Linie Transparenz. Und damit ist die Grundlagegelegt, neben den bisherigen Daten mit Bezug auf die Unternehmensperformanceauch mehr Transparenz für Umweltaspekte zu erzielen, die für die zukünftigverpflichtende Nachhaltigkeits-Compliance unmittelbar genutzt werden kann", sagt